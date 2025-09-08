बिजनौर में दरिंदगी की हदें पार, 65 साल के बुजुर्ग ने 15 साल के नाबालिग से किया दुष्कर्म
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2913175
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर में दरिंदगी की हदें पार, 65 साल के बुजुर्ग ने 15 साल के नाबालिग से किया दुष्कर्म

Bijnor News: बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से एक बार फिर समाज को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. 65 साल के बुजुर्ग पर 15 साल के नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां 15 वर्षीय किशोर के साथ दुष्कर्म करने का आरोप एक बुजुर्ग पर लगा है. परिजनों की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है. घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
जानकारी के अनुसार, पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग 6 सितंबर 2025 को सुबह समय करीब 11:10 बजे घर का सामान लेने के लिए निकला था. इसी दौरान मोहल्ले के ही बुजुर्ग व्यक्ति सुल्तान पुत्र अब्दुल समद ने नाबालिग बच्चे को बीड़ी पीने के बहाने अपने घर बुला लिया. आरोप है कि वहां पर आरोपी ने किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म किया.

ऐसे हुआ खुलासा
घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित का छोटा भाई अनस (11 वर्ष) और मोहल्ले का ही सादान पुत्र दिलशाद वहां से गुजरे. दोनों ने पूरी घटना देख ली और मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया. यह वीडियो अनस ने अपने पिता को दिखाया. इसके बाद जब पिता ने कासिम से पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़ित के पिता का कहना है कि जब वह आरोपी सुल्तान के घर पहुंचे तो उसने गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इससे परिवार दहशत में आ गया. इसके बाद परिजनों ने तत्काल थाना चांदपुर में जाकर लिखित तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया. 

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
थाना चांदपुर में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी सुल्तान पुत्र अब्दुल समद, निवासी मोहल्ला पतियापाडा, कस्बा व थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया. चांदपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और मामले की विवेचना की जा रही है. अग्रिम आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है.

पीड़ित परिवार ने की कठोर सजा की मांग
यह मामला पोक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत दर्ज किया गया है. इस कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत को गंभीर अपराध माना जाता है. दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कठोर सजा का प्रावधान है.पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है. पिता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस और न्यायालय आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे. वहीं, पीड़ित बच्चा और उसका छोटा भाई मानसिक रूप से बेहद आहत हैं.

गोलियों से गूंजा मुरादाबाद, हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी

 

TAGS

bijnor news

Trending news

bijnor news
बिजनौर में दरिंदगी की हदें पार, 65 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से किया दुष्कर्म
kaushambi news
कौशांबी में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला वाहन, बाइक पर शव ले जाते दिखे दो युवक
Lucknow news
लखनऊ एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट,इमीग्रेशन जांच में पासपोर्ट,आधार सब फर्जी
UP Encounter
झांसी में फौजी को पीटने वाले पिता-बेटे अरेस्ट, मेरठ से कुशीनगर तक गूंजी ठांय ठांय
Bahraich Accidents
बहराइच में अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में होमगार्ड समेत छह की मौत, कई घायल
Moradabad latest news
मुरादाबाद में हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग
Gorakhpur News
तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा'… सोशल मीडिया के प्यार ने मंदिर में लिए सात फेरे, फिर..
hapur accident news
स्कॉर्पियो से ई-रिक्शा चालक की मौत, गुस्साई भीड़ ने फूंकी गाड़ी, जमकर काटा बवाल
Mahoba news
साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात
hamirpur news
गुजरात से हमीरपुर आई प्रेमिका निकली 4 बच्चों की मां, 24 घंटे भी न चली शादी
;