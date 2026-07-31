बिजनौर के प्रबल हत्याकांड में ADJ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 14 साल पुराने मामले में 7 को आजीवन कारावास

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राजीव चौधरी/बिजनौर: बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में करीब 14 साल बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) शहजाद अली की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई. फैसले को देखते हुए अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी. सभी सातों दोषी पहले से ही जिला कारागार में बंद हैं.
19 दिसंबर 2012 को हुई थी सनसनीखेज वारदात
यह मामला 19 दिसंबर 2012 का है. बिजनौर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान प्रबल की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की गई थी. आरोप है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया. इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी और लंबे समय तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा.
सात लोगों पर दाखिल हुई थी चार्जशीट
पुलिस विवेचना के बाद 26 जुलाई 2013 को संजय गुप्ता एडवोकेट, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशु के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था. लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया. दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था और अब अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बहन प्राची ने जारी रखी न्याय की लड़ाई
प्रबल की हत्या के करीब छह महीने बाद उसके पिता आलोक अग्रवाल का भी सदमे में निधन हो गया था. इसके बावजूद प्रबल की बहन प्राची ने हार नहीं मानी और लगातार अदालत में मामले की पैरवी करती रहीं. फैसला आने के बाद उन्होंने और उनके अधिवक्ता ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, हालांकि अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अब 12 अन्य लोगों पर हाईकोर्ट की नजर
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता के अनुसार, शुरुआती एफआईआर में पांच लोगों को नामजद किया गया था, जबकि बाद में 12 अन्य लोगों के नाम भी पुलिस को दिए गए थे. हालांकि जांच के दौरान उन्हें आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया. इन 12 लोगों को भी आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है. यदि हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देता है, तो इस चर्चित हत्याकांड में नए आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है.