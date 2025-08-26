बिजनौर में ग्राम प्रधान पर लाखों रुपये के गबन का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत
बिजनौर में ग्राम प्रधान पर लाखों रुपये के गबन का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत

Bijnor News: यूपी के बिजनौर जिले में एक ग्राम प्रधान का कारनामा उजागर हुआ है. आरोप है कि प्रधान ने अपनी फर्म बनाकर लाखों रुपये का गबन कर लिया. ग्रामीणों ने डीएम से मामले की शिकायत की है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:31 PM IST
बिजनौर/राजवीर चौधरी: यूपी के बिजनौर जिले में एक ग्राम प्रधान पर लाखों रुपये का घोटाला करने के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों ने प्रधान के इस कारनामे की शिकायत जिले की डीएम से की है. आरोप है कि प्रधान ने अपनी फर्म बनाकर पंचायत के 21 लाख रुपये और खड़ंजे पर दो लाख रुपये की मि‌ट्टी डालने का काम दिखाकर पैसे का गबन किया.

जलीलपुर ब्लॉक का मामला
जिले के ब्लाक जलीलपुर की ग्राम पंचायत में प्रधान कमित कुमार हैं. जानकारी के मुताबिक प्रधान ने ठेकेदारी का काम के लिए प्रदीप शर्मा के साथ पार्टनरशिप में अपनी फर्म बनाई. फर्म का नाम एएस इंडस्ट्रियल सॉल्युशन एजेंसी रखा. इस फर्म के नाम से कथित तौर पर वर्ष 2022-23 में 20 बार लाखों के पेमेंट निकाले गए. कुल करीब 21 लाख 28 हजार 878 रुपये का पेमेंट निकाला गया. जबकि इस फर्म में हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और किसी भी संस्था में ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज नहीं है.

ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत
ग्राम प्रधान का ये कारनामा ग्रामीणों को पता चलते ही हड़कंप मच गया. प्रधान कमित कुमार की शिकायत डीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक पहुंच गई. ग्रामीणों की मानें तो ज्ञान चंद के खेत से वकीली के खेत तक मिट्टी कार्य वर्ष 2022-23 में कराया गया. इसमें एक लाख 96 हजार रुपये खर्च किया गया. जबकि इस रास्ते पर नहर की पटरी है और इस पर खड़ंजा लगा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि खड़ंजे पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती. इस कार्य के पैसे को बंदरबांट किया गया.

घालमेल का आरोप, रिकवरी की मांग
ग्रामीण ने डीएम से मिलकर प्रधान से रिकवरी निकाले जाने की मांग की. ग्रामीणों के मुताबिक प्रधान ने गांव सिकरौदा में शिव मंदिर से प्रधान के नलकूप तक सीसी रोड बना दी गई जबकि यहां पर कोई आबादी क्षेत्र नहीं था. अपने नलकूप पर जाने के लिए ये कारनामा किया गया. इसके अलावा सोमपाल के घर से पवन के घर तक सीसी निर्माण में घालमेल किया गया. इसके अलावा ग्राम पंचायत में इलेक्ट्रानिक्स के नाम पर एक बार 16 हजार और एक बार 44 हजार की पेमेंट एक ही सामान की खरीद में निकाली गई. पंचायत के कई कार्यों में ज्यादा पेमेंट किया गया. ग्रामीणों ने प्रधान पर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की.

bijnor news
