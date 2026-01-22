बिजनौर में शादी ना करने से नाराज प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, डेड़ साल से लिव-इन में थे

राजवीर चौधरी / बिजनौर: बिजनौर के चांदपुर स्थित फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर की हत्या में पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी सीएचओ पिछले डेड़ साल से हरिओम के संग लिव इन रिलेशन में रह रही थी. शादी से इन्कार करने पर आए दिए होने वाले झगड़े के चलते प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर डाली.

प्रेमिका का क्या कहना?

प्रेमिका शीतल का कहना है कि आत्महत्या की धमकी दे रहा था प्रेमी हरिओम, लात मारकर फंदे पर लटकाया पुलिस सूत्रों के अनुसार आए दिए के झगड़े से नाराज होकर शीतल अपने घर चली गई थी. तीन दिन के बाद 18 जनवरी को वह चांदपुर लौटी. दोनों ने पहले वाइन पी, इसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा हुआ. जिस पर हरिओम बेड पर खड़ा हो गया और पंखे में केबल बांधकर गले में फंदा डाल लिया.

फंदा डालकर बार बार बोलने लगा कि मैं मर रहा हूं, इस पर गुस्से में आकर शीतल बोली कि मैं ही मार देती है, शीतल ने हरिओम के पैरों पर लात मार दी, जिससे वह फंदे पर झूल गया और मौत हो गई.

दो बार कराना पड़ा पोस्टमार्टम

शुरुआत में पुलिस भी शीतल की कहानी में उलझ चुकी थी और आत्महत्या मानने लगी थी, मगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसमे फांसी पर लटकना और गला घोंट देना दोनों ही बातें सामने आई. बाद में डॉक्टरो द्वारा पैनल से पोस्टमार्टम कराना पड़ा तब कहीं जाकर मौत की वजह साफ हो सकी.

आत्महत्या का रूप देने का किया प्रयास

शीतल मोहल्ले वालों के साथ खुद ही शव लेकर अस्पताल पहुंची थी और आत्महत्या करने की कहानी गढ़ दी थी. इतना ही नहीं फंदे पर निकल गई थी, करीब बीस मिनट लटकाने के बाद वह घर से बाहर बाहर रही. इस बाहर जाने को लेकर उसने पुलिस से कहा था कि वह बाजार गई थी. पूछताछ में आरोपी शीतल ने बताया कि उसे गर्भ ठहरा तो हरिओम ने उसका गर्भपात करा दिया. शादी के लिए भी राजी नहीं था और इनकार शादी से इन्कार पर प्रेमिका ने की थी फील्ड ऑफिसर की हत्या, गिरफ्तार. डेढ़ साल से फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर के संग लिव इन में रह रही थी सीएचओ

क्या बोले चांदपुर सीओ?

चांदपुर सीओ देश दीपक ने बताया कि हरिओम की हत्या में आरोपी शीतल निवासी अंबेडकर नगर थाना कोतवाली देहात हापुड़ को गिरख करके जेल भेज दिया गया है. बताया कि शीतल नूरपुर के एक अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात है. जोकि डेढ़ साल से फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर हरिओम सिंह पुत्र भोला निवासी गांव नकटुआ रायबरेली के संग चांदपुर में रहती थी. चांदपुर में किराये का कमरा लेकर दोनों एक ही कमरे में लिव इन में रह रहे थे.