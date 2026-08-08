संवाद से समाधान तक: ZEE Media के मंच पर बोले भूपेंद्र चौधरी- 'काम के दम पर फिर बनेगी BJP सरकार', ओम कुमार ने गिनाईं उपलब्धियां

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Bijnor News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है. पश्चिमी यूपी में भी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं. बिजनौर में आयोजित ज़ी उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम ‘संवाद से समाधान तक’ में यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चौधरी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. ज़ी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने काम और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी और काम के दम पर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी
वहीं, नेहटौर से लगातार तीन बार विधायक रहे ओम कुमार ने भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों और क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा सामने रखा. उन्होंने कहा कि नेहटौर की जनता ने उन्हें लगातार तीन बार मौका दिया है और अब वह विकास के रिपोर्ट कार्ड के साथ चौथी बार जनता के बीच जाएंगे.
एमएसएमई और रोजगार पर सरकार का फोकस
प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के मुद्दे पर सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में रोजगार का बड़ा आधार बन रहा है. उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे लगभग तीन करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. प्रदेश के उत्पादन और निर्यात में भी इन इकाइयों की अहम भूमिका है. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है. बिजनौर में करीब 1900 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री युवा योजना से जोड़े जाने की बात भी उन्होंने कही. इसके अलावा ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान और श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट, लोन और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
बिजनौर में 1000 हेक्टेयर का औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क
बिजनौर के औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि इससे 800 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि बेल्जियम की एक कंपनी ने बिजनौर में करीब 790 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू किया है. सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली-एनसीआर का रुख कम करना पड़ेगा.
2024 की हार पर चौधरी ने गिनाईं बीजेपी की कमियां
2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी ने चुनाव परिणामों के बाद अपनी कमियों पर मंथन किया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है. चौधरी ने कहा कि बीजेपी 'सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास' के सिद्धांत पर काम कर रही है. उन्होंने संकेत दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी विकास और सरकार के कामकाज को प्रमुख मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी.
राम मंदिर और बुलडोजर कार्रवाई पर भी बोले भूपेंद्र चौधरी
राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद एसआईटी जांच कराई गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों और अवैध कब्जे के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का माहौल पहले की तुलना में बेहतर हुआ है और आने वाले समय में इसका फायदा रोजगार के रूप में युवाओं को मिलेगा.
नेहटौर में विकास के रिपोर्ट कार्ड के साथ उतरेंगे ओम कुमार
वहीं, नेहटौर से तीन बार के विधायक ओम कुमार ने भी 2027 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया. राजनीति में आने से पहले सेना में सेवा दे चुके ओम कुमार ने बताया कि उन्होंने 2012 में पहली बार नेहटौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 20 हजार वोटों से जीत हासिल की. इसके बाद 2017 में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने करीब 23 हजार वोटों से जीत दर्ज की. ओम कुमार ने कहा कि नेहटौर की जनता ने उन्हें लगातार तीन बार अपना आशीर्वाद दिया है और वह जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करते रहे हैं.
'संविधान खत्म होने का भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया'
2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर ओम कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से पहले संविधान को माथे से लगाकर इस तरह के आरोपों का जवाब दिया.
25 करोड़ का स्कूल, 13 करोड़ का ITI और 70 करोड़ की सड़क
ओम कुमार ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अपना रिपोर्ट कार्ड बताते हुए कहा कि सुंदरपुर में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से कंपोजिट विद्यालय, हल्दौर में करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई कॉलेज और पाडली-मांडू में करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया गया है. उन्होंने नेहटौर-नगीना सड़क के लिए करीब 70 करोड़ रुपये की परियोजना के शिलान्यास की बात भी कही. इसके अलावा नेहटौर से चांदपुर, शादीपुर और बिजनौर जाने वाली सड़कों पर भी विकास कार्य कराए जाने का दावा किया.
स्वास्थ्य और रेलवे सुविधाओं में सुधार का दावा
विधायक ने कहा कि नेहटौर में अब एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पहले लोगों को इसके लिए बिजनौर जाना पड़ता था. उन्होंने हल्दौर में रेलवे आरक्षण की सुविधा और बिजनौर में रेलवे से जुड़े विकास कार्यों का भी जिक्र किया. ओम कुमार ने क्षेत्र के खिलाड़ियों को निजी स्तर पर सम्मानित करने की बात भी कही. उनका कहना है कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है.
चौथी बार विधानसभा पहुंचने की तैयारी
2027 के चुनाव को लेकर ओम कुमार ने कहा कि वह एक बार फिर विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने कहा कि नेहटौर की जनता ने लगातार तीन बार उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है और उन्हें उम्मीद है कि जनता चौथी बार भी उन्हें विधानसभा पहुंचने का मौका देगी. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप सिंह, बीजेपी नेता और समाजसेवी नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी, बिजनौर की डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झां समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे.