संवाद से समाधान तक: ZEE Media के मंच पर बोले भूपेंद्र चौधरी- 'काम के दम पर फिर बनेगी BJP सरकार', ओम कुमार ने गिनाईं उपलब्धियां

एमएसएमई और रोजगार पर सरकार का फोकस

प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के मुद्दे पर सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में रोजगार का बड़ा आधार बन रहा है. उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे लगभग तीन करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. प्रदेश के उत्पादन और निर्यात में भी इन इकाइयों की अहम भूमिका है. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है. बिजनौर में करीब 1900 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री युवा योजना से जोड़े जाने की बात भी उन्होंने कही. इसके अलावा ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान और श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट, लोन और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.