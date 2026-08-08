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संवाद से समाधान तक: ZEE Media के मंच पर बोले भूपेंद्र चौधरी- 'काम के दम पर फिर बनेगी BJP सरकार', ओम कुमार ने गिनाईं उपलब्धियां

बिजनौर में बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में विकास और सरकार के काम के दम पर बीजेपी की वापसी का दावा किया. वहीं नेहटौर विधायक ओम कुमार ने विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए चौथी बार चुनाव जीतने की तैयारी का भरोसा जताया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 08, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:51 PM IST
संवाद से समाधान तक: ZEE Media के मंच पर बोले भूपेंद्र चौधरी- 'काम के दम पर फिर बनेगी BJP सरकार', ओम कुमार ने गिनाईं उपलब्धियां
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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