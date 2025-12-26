जिसकी मां ने दूध पिलाया, वर्दी उतारकर मैदान में आए... बिजनौर में भाकियू नेता की खुली चुनौती!

Bijnor News: बिजनौर जिले में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि जिसकी मां ने दूध पिलाया है, वर्दी उतारकर हमारे कार्यकर्ता से लड़कर दिखाए.
Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जिले में उस समय माहौल गर्मा गया, जब भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवीर चौधरी ने पुलिसकर्मियों को सरेआम खुली चुनौती दे डाली. सत्यवीर चौधरी ने पुलिस बल के सामने कहा कि जिसकी मां ने दूध पिलाया है, वो वर्दी उतारकर हमारे कार्यकर्ता से लड़ ले… मैदान में आ जाओ! यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला किरतपुर थाना परिसर का बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि भाकियू कार्यकर्ता हत्या के प्रयास के आरोपी को थाने से जबरन छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे उस दौरान किरतपुर पुलिस की भाकियू कार्यकर्ताओ से नोकझोंक भी हुई थी और पुलिस ने हल्के पुलिस बल का प्रयोग किया था. पुलिस ने थाने से अपराधी छुड़ाने के आरोप मे तीन भाकियू कार्यकर्ताओ को पकड़ लिया था.उसके बाद बिजनौर जिले के तमाम भाकियू नेता और पदाधिकारियों ने रात मे थाने मे धरना प्रदर्शन कर दिया था और अपने कार्यकताओ को छुड़ाने के लिए थाने मे धरना प्रदर्शन किया था.उसी दौरान का ये वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है.
भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवीर चौधरी की किरतपुर थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को दो-दो हाथ करने वर्दी उतार कर लड़ाई का चैलेंज देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी दौरान भाकियू नेता सत्यवीर चौधरी ने पुलिसकर्मियों को वर्दी उतारकर मुकाबले के लिए ललकारा. उनका यह बयान थाने में मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. सूत्रों के मुताबिक, थाने से जबरन आरोपी छुड़ाने के आरोप में पुलिस ने तीन भाकियू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद रातभर भाकियू नेताओं ने थाने में धरना-प्रदर्शन जारी रखा.
सोशल मीडिया में बवाल – लोग बांट रहे दो हिस्सों में राय
कुछ लोग इसे किसान नेताओं का हौसला बता रहे हैं. वहीं कई लोग इसे पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती मान रहे हैं. परिस्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है और वीडियो के वायरल होने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
