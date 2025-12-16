मजदूर का धड़ उड़ा, हो गए चिथड़े-चिथड़े, बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दहला पूरा इलाका

Bijnor: राजीव चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि एक मजदूर का धड़ (शरीर का ऊपरी हिस्सा) उड़ गया. वहीं इस धमाके में कई अन्य लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया.

घटना विस्तार से

बिजनौर के नजीबाबाद के जलालाबाद स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया और भंयकर आग लग गई. ब्लास्ट में एक मजदूर के चिथड़े उड़ गए. वहीं इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

फैक्ट्री में धमाका इतनी तेज हुआ था कि उसकी आवाज दूर तक सुनी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक फैक्ट्री में मौजूद सभी लोग भाग चुके थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और क्षत-विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप है कि आयशा मस्जिद के पास चल रही यह फैक्ट्री अवैध थी और नियमों को ताक पर रख कर चलाई जा रही थी. पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से चलाई जा रही थी. फैक्ट्री का नाम शिफा फायरवर्क्स था, जो पालोमल कॉलोनी निवासी हमराज की बताई जा रही है. फैक्ट्री में 40 से ज्यादा मजदूर काम करते थे. शुक्र इस बात का रहा कि बाकी लोगों की जान बच गई और केवल एक ही मौत हुई. क्योंकि धमाका बहुत ही जोरदार था और देखकर लगता था इसमें कई लोगों की जान जा सकती थी.

जानकारी के मुताबिक जिस मजदूर की मौत हुई उसका नाम सुधीर कुमार था. सुधीर का भतीजा अभिषेक भी इसी पटाखा फैक्ट्री में काम करता था. अभिषेक ने बताया कि धमाका होते ही सभी लोग वहां से भाग छूटे. धमाके से चाचा के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे. धमाका करीब मंगलवार सुबह साढ़े दस बजे हुआ था.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

वहीं घटना की सूचना पर एसपी अभिषेक झा और एसडीएम शैलेंद्र झा भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया. घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

झांसी में ब्रेड फैक्ट्री में भीषण आग

झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली ग्रोथसेंटर स्थित ब्रेड फैक्ट्री में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कम्प मच गया. आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी. आनन फानन दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों कुछ ही देर में आग पर काबू पाया लिया, जिसके बाद आस पास के लोगों ने राहत की सांस ली, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग ओवन मशीन में लगी थी, फिर देखते ही देखते आग ने आसपास राखी मशीनों को अपनी चपेट में ले लिया और धूं धूं कर सामान जलने लगा. फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाकर एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !