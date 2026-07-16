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मिलिए बिजनौर के लाल मुकुल कुमार से... एक पैर से रस्सी कूदकर 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज कराया नाम

Bijnor news: बिजनौर के लाल मुकुल कुमार ने रस्सी कूद में शानदार प्रदर्शन कर 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज कराया है. मुकुल की इस उपलब्धि पर बिजनौर के लाल गर्व महसूस कर रहे हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 16, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:59 PM IST
मिलिए बिजनौर के लाल मुकुल कुमार से... एक पैर से रस्सी कूदकर 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज कराया नाम
Image Credit: जी न्यूज संवाददाता

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