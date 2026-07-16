मिलिए बिजनौर के लाल मुकुल कुमार से... एक पैर से रस्सी कूदकर 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज कराया नाम

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राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर के लाल ने कमाल कर दिया है. रस्सी कूद में असाधारण प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है. बिलनौर के लाल ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. बिजनौर के इस लाल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
रस्सी कूद में रचा इतिहास
बिजनौर के मुकुल कुमार ने रोप स्किपिंग (रस्सी कूदना) खेल में शानदार प्रदर्शन किया है. मुकुल ने आंखों पर पट्टी बांधकर (Blindfolded) सबसे तेज एक पैर से रस्सी कूदने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मुकुल कुमार ने अपनी शानदार फिटनेस और कड़ी मेहनत के दम पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. मुकुल ने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 30 सेकंड में एक पैर से 84 बार रस्सी कूदी. मुकुल ने बिजनौर स्थित 'वैनिला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर' में अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया है.
30 सेकंड में बना दिया रिकॉर्ड
बिजनौर के यूनिवर्सल एकेडमी ने अपने पूर्व छात्र मुकुल कुमार को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाने पर सम्मानित किया है. मुकुल ने इस प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर किया था. इस प्रतियोगिता में मुकुल कुमार ने अपनी दाहिनी टांग से 30 सेकंड में आंखों पर पट्टी बांधकर 84 स्टेप एक पैर से रस्सी कूद लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया. इसके परिणाम स्वरूप आज मुकुल कुमार ने सोशल मीडिया, गूगल पर अपनी पहचान बनाई है.
स्कूल के प्रधानाचार्य ने किया सम्मानित
मुकुल का सपना है कि इस खेल के माध्यम से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड मे दर्ज कराना चाहते हैं. स्कूल के पूर्व छात्र को स्कूल प्रबंधन ने 11 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया है. स्कूल के प्रधानाचार्य अनुज त्यागी ने मुकुल के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने कहा कि मुकुल लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए हैं.