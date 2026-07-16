मिलिए बिजनौर के लाल मुकुल कुमार से... एक पैर से रस्सी कूदकर 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज कराया नाम

रस्सी कूद में रचा इतिहास

बिजनौर के मुकुल कुमार ने रोप स्किपिंग (रस्सी कूदना) खेल में शानदार प्रदर्शन किया है. मुकुल ने आंखों पर पट्टी बांधकर (Blindfolded) सबसे तेज एक पैर से रस्सी कूदने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मुकुल कुमार ने अपनी शानदार फिटनेस और कड़ी मेहनत के दम पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. मुकुल ने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 30 सेकंड में एक पैर से 84 बार रस्सी कूदी. मुकुल ने बिजनौर स्थित 'वैनिला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर' में अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया है.