बिजनौर में रिश्ते शर्मसार, भाई ने नाबालिग ममेरी बहन को बनाया हवस का शिकार, तलाश में जुटी पुलिस

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Bijnor Crime News/ राजवीर चौधरी: बिजनौर के धामपुर से रिश्तों को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. अपने मामा के घर रहने आए शादीशुदा युवक ने मामा की 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
बिजनौर में रिश्ते हुए शर्मसार
25 वर्षीय आरोपी थाना नगीना देहात का रहने वाला है. आरोपी शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है. कुछ दिन पहले वह अपने मामा के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आया था. शनिवार की रात उसने अपने ही सगे मामा की 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने धामपुर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित के ताऊ ने लगाए आरोप
बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के बाद से फरार है. पीड़ित के ताऊ का कहना है कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उलटे पुलिस हमे ही परेशान कर रही है. वहीं, सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपी की तलाश जारी है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर अपने मामा के घर आता-जाता था. वहां उसने मौका पाकर अपने मामा की 13 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो रिश्ते में उसकी ममेरी बहन लगती है, को अपनी हवस का शिकार बनाया और मौके से फरार हो गया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर नाबालिग पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण करा लिया है. अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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