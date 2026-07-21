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बिजनौर में रिश्ते शर्मसार, भाई ने नाबालिग ममेरी बहन को बनाया हवस का शिकार, तलाश में जुटी पुलिस

Bijnor Crime News: धामपुर में एक युवक ने अपने मामा की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है. बताया जा रहा है कि आरोपी अपने मामा के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने आया था. शनिवार की रात उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:35 AM IST
बिजनौर में रिश्ते शर्मसार, भाई ने नाबालिग ममेरी बहन को बनाया हवस का शिकार, तलाश में जुटी पुलिस
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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