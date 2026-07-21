बिजनौर में रिश्ते शर्मसार, भाई ने नाबालिग ममेरी बहन को बनाया हवस का शिकार, तलाश में जुटी पुलिस

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर अपने मामा के घर आता-जाता था. वहां उसने मौका पाकर अपने मामा की 13 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो रिश्ते में उसकी ममेरी बहन लगती है, को अपनी हवस का शिकार बनाया और मौके से फरार हो गया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर नाबालिग पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण करा लिया है. अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.