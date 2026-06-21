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पीर बाबा मजार की दीवार पर चला 'बाबा का बुलडोजर' बिजनौर के धामपुर में भारी फोर्स तैनात

Bijnor news: कॉलोनी के लोगों ने दीवार गिराने की शिकायत की थी. इसके बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर से विवादित दीवार को गिरा दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 21, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:26 PM IST
पीर बाबा मजार की दीवार पर चला 'बाबा का बुलडोजर' बिजनौर के धामपुर में भारी फोर्स तैनात
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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