विवादित दीवार को बुलडोजर से हटाया

पीर बाबा की मजार की दीवार को लेकर काफी समय से टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने तहसील प्रशासन से शिकायत की थी और तहसील प्रशासन ने जांच के बाद पीर बाबा की विवादित दीवार को बाबा के बुलडोजर से हटा दिया था. इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर बवाल करने लगे थे और उनकी पैरवी आजाद समाज पार्टी के नेता विवेक सेन करने पहुंचे तो असपा नेता ने धामपुर के ईमानदार तेज तर्रार सीओ अंजनी चतुर्वेदी पर लाठी डंडों से पीटने और गोली मारने का आरोप झूठा आरोप लगाते हुए फोन चंद्रशेखर आजाद को लगा दिया. सीओ धामपुर ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को फोन पर पूरी बात बताई और इसी दौरान सीओ साहब ने जो कुछ भी कहा वह सब वीडियो मे रिकार्ड है. असपा नेता विवेक सेन और सीओ दोनों में नोकझोंक हुई.