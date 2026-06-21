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राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर के धामपुर में टीचर्स कॉलोनी स्थित पीर बाबा की मजार को लेकर वर्षों से चल रहे रास्ते के विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मजार से लगी दीवार को बुलडोजर से हटाकर रास्ता खुलवा दिया. कॉलोनी के रहने वालों सुनीता नंदा, अमर सिंह, विपिन कुमार सहित अन्य कई लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे की शिकायत की थी. इसके बाद राजस्व विभाग ने जांच की. जांच के आधार पर तहसील प्रशासन, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम रात करीब 8:15 बजे मौके पर पहुंची और दीवार हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया और प्रशासन पर एकतरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया. सूचना मिलने पर नगीना सांसद सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे थे और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
विवादित दीवार को बुलडोजर से हटाया
पीर बाबा की मजार की दीवार को लेकर काफी समय से टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने तहसील प्रशासन से शिकायत की थी और तहसील प्रशासन ने जांच के बाद पीर बाबा की विवादित दीवार को बाबा के बुलडोजर से हटा दिया था. इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर बवाल करने लगे थे और उनकी पैरवी आजाद समाज पार्टी के नेता विवेक सेन करने पहुंचे तो असपा नेता ने धामपुर के ईमानदार तेज तर्रार सीओ अंजनी चतुर्वेदी पर लाठी डंडों से पीटने और गोली मारने का आरोप झूठा आरोप लगाते हुए फोन चंद्रशेखर आजाद को लगा दिया. सीओ धामपुर ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को फोन पर पूरी बात बताई और इसी दौरान सीओ साहब ने जो कुछ भी कहा वह सब वीडियो मे रिकार्ड है. असपा नेता विवेक सेन और सीओ दोनों में नोकझोंक हुई.
पीर बाबा की मजार के पास भारी फोर्स तैनात
नगीना असपा सांसद चंद्रशेखर ने पीर बाबा की विवादित दीवार गिराए जाने के मामले में अपने आवास पर तहसील और पुलिस के अफसरों को बुलाया और तहसील के नायब तहसीलदार और पुलिस के अफसरों के साथ काफीअमर्यादित व्यवहार किया. नगीना सांसद ने अपने आवास पर अपने समर्थकों और मीडिया कर्मियों के सामने अफसरों को काफी बेइज्जत किया और नायब तहसीलदार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी. नगीना सांसद ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई. फिलहाल धामपुर में हालात सामान्य है. पीर बाबा की मजार के पास पुलिस और PAC तैनात कर दी गयी है.