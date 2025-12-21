Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3048243
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

यूपी के इस जिले के डीएम का सरकारी आवास होगा कुर्क, जिलाधिकारी को हाजिर होने के निर्देश, जानें कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला?

Bijnor News: बिजनौर की DM जसजीत कौर का आवास कुर्क किया जाएगा.  यह आदेश  मुरादाबाद की LARRA कोर्ट ने दिया. यह आदेश भूमि अधिग्रहण के एक मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा न देने और कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर दिया गया है.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor News
Bijnor News

राजवीर चौधरी/ बिजनौर: बिजनौर में डीएम आवास को कुर्क करने के आदेश ने अफरातफरी मचा दी है. मुरादाबाद की लारा कोर्ट (भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण) ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए बिजनौर के जिलाधिकारी के शासकीय आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है.  मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है. याचिका कर्ता उमेश का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद  मुआवजा नहीं मिला. डीएम ने 5 साल से मामला लटका रखा है.  

जानिए पूरा मामला
मुरादाबाद की लारा कोर्ट ने डीएम जसजीत कौर को 9 जनवरी को तलब किया है. LARRA का मतलब - भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था-पन प्राधिकरण से है.  इसे अंग्रेजी में Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority कहते हैं. कोर्ट ने रजिस्ट्री की शर्तों को तय करने के लिए 9 जनवरी को डीएम बिजनौर को हाजिर होने का आदेश दिया है. अदालत में वादी उमेश के अधिवक्ता ने बताया- जमीन के मुआवजे के मामले में डीएम बिजनौर की ओर से कोई आख्या भी प्रस्तुत नहीं की गई.

याचिकाकर्ता उमेश ने कहा-13 मार्च 2020 को उसे मुआवजा देने का निर्णय पारित हुआ था, लेकिन कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि नहीं दी. भूलवश उसने ट्रेजरी कार्यालय में कुछ शब्द अंकित कर दिए थे. इस मामले में डीएम का आवास कुर्क कर वादी को धनराशि दिलाना आवश्यक है. इसलिए वादी ने अनुरोध किया है कि डीएम बिजनौर के आवास को कुर्क कर मुआवजे का भुगतान कराया जाए

Add Zee News as a Preferred Source

4 सालों से विचाराधीन था मुकदमा
यह मुकदमा चार वर्षों से विचाराधीन था. वादी के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के राजामणि के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्रत्येक निष्पादन वाद को छह माह के भीतर निस्तारित करना आवश्यक है. पहले ही 41 (2) सीपीसी के तहत नोटिस जारी किया जा चुका है और आदेश 21 नियम 37 सीपीसी के तहत कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसके बावजूद डीएम ने याचिकाकर्ता को धनराशि का भुगतान नहीं किया.

मुरादाबाद की लारा कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिजनौर के जिलाधिकारी के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान कलेक्टर बिजनौर अपने शासकीय आवास को किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे और किसी भी आर्थिक लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे.  कुर्क रहने के बावजूद कलेक्टर बिजनौर इस संपत्ति का प्रयोग कार्यालय क्षमता के अनुसार आवास के रूप में करते रहेंगे.

UP Encounter: बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी बदमाश ज़ुबैर उर्फ पीटर मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे गैंगस्टर जैसे 47 गंभीर आपराधिक मामले
 

TAGS

bijnor newsBijnor DMresidence seizure orderMoradabad court

Trending news

bijnor news
यूपी के इस जिले के डीएम का सरकारी आवास होगा कुर्क, जानें कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला
varanasi weather today
वाराणसी में कड़ाके की ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी, कोहरे को लेकर IMD का रेड अलर्ट जारी
UP Encoutner
बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी बदमाश ज़ुबैर मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 47 आपराधिक मामले
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर...40 घंटे बरसेंगे बादल! घने कोहरे और भीषण ठंड का अलर्ट
agra breaking news
UP कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई की अस्पताल में लाइन में खड़े-खड़े मौत
noida Latest News
क्रिसमस–न्यू ईयर पर नोएडा में सख्ती! बिना अनुमति पार्टी पर रोक, होगी सीधी कार्रवाई
akhilesh yadav vs cm yogi
जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिये... सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का खुला चैलेंज
UP News
यूपी के चार जिलों में 4424 करोड़ का निवेश, हजारों फ्लैट, प्लॉट और दुकानें बनेंगी
bulandshahr news
कब्रिस्तान ले जाता... बेटे के बीमार होने पर महिला से 'काला जादू' कराता तांत्रिक
Azamgarh news
दरोगा बनकर रचाई शादी, वर्दी की आड़ में लाखों की ठगी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा