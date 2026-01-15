दैवीय चमत्कार या व्यवहार? हनुमान और मां दुर्गा का भक्त बना कुत्ता, बाबा भैरव का रूप मानकर हो रही पूजा

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक अनोखी घटना ने आस्था और कौतूहल का केंद्र बना दिया है. नगीना तहसील के नंदपुर खुर्द गांव में पिछले चार दिनों से एक कुत्ता हनुमान जी और मां दुर्गा की लगातार परिक्रमा कर रहा है, जिसे देखकर ग्रामीण और दूर-दराज से आए श्रद्धालु उसे 'बाबा भैरव' का रूप मानकर पूज रहे हैं. यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे एक दैवीय चमत्कार मान रहे हैं.

हजारों की भीड़ पहुंच रहे कुत्ते को दर्शन करने

इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए गांव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. आलम यह है कि गांव में मेले जैसा माहौल बन गया है. पिछले चार दिनों में हजारों लोग इस 'भक्त कुत्ते' के दर्शन करने और उसे अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नंदपुर खुर्द पहुंच चुके हैं. कुत्ता लगातार बजरंगबली और मां दुर्गा की प्रतिमाओं की परिक्रमा कर रहा है, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है.

गांव वाले मान रहे दैवीय चमत्कार

श्रद्धालु इस कुत्ते को साक्षात बाबा भैरव का अवतार मानकर उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं और माथा टेक रहे हैं. उनकी आस्था इतनी गहरी है कि वे इसे एक दैवीय चमत्कार मान रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिलहाल कुत्ता कुछ घंटों से आराम कर रहा है, लेकिन उसकी यह भक्तिमय गतिविधि चर्चा का विषय बनी हुई है. दूर-दराज से आ रहे भक्तों का तांता अभी भी लगा हुआ है, जो इस अनूठी घटना को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं.

कौतूहल का विषय

इस घटना न केवल गांव वालों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी गहरी आस्था और कौतूहल का विषय बनी हुई है, जहां लोग इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं. बता दें कि पिछले दिनों इस कुत्ते को 200 साल पुराने हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा की परिक्रमा लगाते देखा गया था. इसके बाद यह कुत्ता देवी मां की परिक्रमा लगा रहा था.

