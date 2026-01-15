Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3075626
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

दैवीय चमत्कार या व्यवहार? हनुमान और मां दुर्गा का भक्त बना कुत्ता, बाबा भैरव का रूप मानकर हो रही पूजा

Ajab Gajab: यूपी के बिजनौर में अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक कुत्ता पिछले चार दिनों से हनुमान जी और मां दुर्गा की लगातार परिक्रमा कर रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor Dog unique story
Bijnor Dog unique story

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक अनोखी घटना ने आस्था और कौतूहल का केंद्र बना दिया है. नगीना तहसील के नंदपुर खुर्द गांव में पिछले चार दिनों से एक कुत्ता हनुमान जी और मां दुर्गा की लगातार परिक्रमा कर रहा है, जिसे देखकर ग्रामीण और दूर-दराज से आए श्रद्धालु उसे 'बाबा भैरव' का रूप मानकर पूज रहे हैं. यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे एक दैवीय चमत्कार मान रहे हैं. 

हजारों की भीड़ पहुंच रहे कुत्ते को दर्शन करने 
इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए गांव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. आलम यह है कि गांव में मेले जैसा माहौल बन गया है. पिछले चार दिनों में हजारों लोग इस 'भक्त कुत्ते' के दर्शन करने और उसे अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नंदपुर खुर्द पहुंच चुके हैं. कुत्ता लगातार बजरंगबली और मां दुर्गा की प्रतिमाओं की परिक्रमा कर रहा है, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है. 

गांव वाले मान रहे दैवीय चमत्कार 
श्रद्धालु इस कुत्ते को साक्षात बाबा भैरव का अवतार मानकर उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं और माथा टेक रहे हैं. उनकी आस्था इतनी गहरी है कि वे इसे एक दैवीय चमत्कार मान रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिलहाल कुत्ता कुछ घंटों से आराम कर रहा है, लेकिन उसकी यह भक्तिमय गतिविधि चर्चा का विषय बनी हुई है. दूर-दराज से आ रहे भक्तों का तांता अभी भी लगा हुआ है, जो इस अनूठी घटना को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौतूहल का विषय
इस घटना न केवल गांव वालों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी गहरी आस्था और कौतूहल का विषय बनी हुई है, जहां लोग इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं. बता दें कि पिछले दिनों इस कुत्ते को 200 साल पुराने हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा की परिक्रमा लगाते देखा गया था. इसके बाद यह कुत्ता देवी मां की परिक्रमा लगा रहा था.  

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi  हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : 'पहले 50 हजार देने होंगे...' ऑडिट रिपोर्ट ‘दुरुस्त’ करने के नाम पर रिश्वत, विजिलेंस ने प्रदेश अध्यक्ष को रंगे हाथों दबोचा

यह भी पढ़ें : बेकाबू बोलेरो का कोहराम ! ऑटो सवार को उड़ाया...सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

TAGS

bijnor news

Trending news

gonda news
यूपी के इस जिले में बनेगा 5 KM लंबा बाईपास, बहराइच-अयोध्या के लोगों को भी मिलेगा लाभ
bijnor news
हनुमान और मां दुर्गा का भक्त बना कुत्ता, बाबा भैरव का रूप मानकर हो रही पूजा
gonda news
क्षत्रिय समाज का 'कौन बड़ा नेता'? सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह
Magh Mela 2026
6 साल की उम्र, जुबां पर पहाड़ों की तरह गीता के श्लोक, माघ मेले में आए 'बाल राम'
kashipur news
किसान आत्महत्या मामला में SIT करेगी जांच ! हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Amroha News
अमरोहा में विकसीत हो रहे औद्योगिक एरिया को लेकर भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी
Saharanpur news
14 वर्षीय दलित छात्र की हत्या से देवबंद में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर बोरे में मिला शव
dehradun news
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले, 16 विशेष न्यायालय समेत 19 प्रस्ताव मंजूर
Haldwani news
कुमाऊं में गुलदार का खौफ; नैनीताल के इन इलाकों में 17 जनवरी तक स्कूल-आंगनबाड़ी बंद
Hamirpur Love Jihad
प्यार का जाल, फिर हैवानियत, हमीरपुर लव जिहाद कांड से भड़का जनाक्रोश