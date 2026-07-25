कार से उठाया, धामपुर के होटल में बनाया बंधक... फिर पीड़ित ने खिड़की तोड़ यूं लिखी फरारी की पटकथा!

जैसे-तैसे युवक ने बचाई अपनी जान

आरोप है कि अपहरण के बाद मनोज को धामपुर स्थित एक होटल में ले जाया गया, जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और कथित रूप से रुपयों की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया गया. बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही मनोज ने होटल के कमरे की खिड़की तोड़ दी और किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई. इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.