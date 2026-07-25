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कार से उठाया, धामपुर के होटल में बनाया बंधक... फिर पीड़ित ने खिड़की तोड़ यूं लिखी फरारी की पटकथा!

Bijnor Kidnapping News: बिजनौर में दबंगों का हौसला बुलंद है. यहां एक युवक को कथित तौर पर कार सवार लोगों ने बीच रास्ते से जबरन उठाकर कार में बैठा लिया. आरोप है कि इसके बाद उसे धामपुर के एक होटल में ले जाकर बंधक बनाया गया. यहां जानिए युवक ने कैसे बचाई अपनी जान?

Written ByPooja Singh
Published: Jul 25, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:20 AM IST
कार से उठाया, धामपुर के होटल में बनाया बंधक... फिर पीड़ित ने खिड़की तोड़ यूं लिखी फरारी की पटकथा!
Image Credit: Bijnor Kidnapping News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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