कार से उठाया, धामपुर के होटल में बनाया बंधक... फिर पीड़ित ने खिड़की तोड़ यूं लिखी फरारी की पटकथा!

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Bijnor Kidnapping News/ राजवीर चौधरी: बिजनौर जनपद के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के भगवानवाला में एक सनसनीखेज अपहरण का मामला सामने आया है. यहां एक युवक को कथित तौर पर कार सवार लोगों ने बीच रास्ते से जबरन उठाकर कार में बैठा लिया. आरोप है कि इसके बाद उसे धामपुर के एक होटल में ले जाकर बंधक बनाया गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
होटल के कमरे में उसके साथ मारपीट की गई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. पीड़ित की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनोज कुमार ने कुछ समय पहले अपना एक प्लॉट बेचा था. इसी प्लॉट की बिक्री से मिले रुपयों को लेकर कुछ लोगों ने उस पर अवैध रूप से धन देने का दबाव बनाया.
घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश
जब मनोज ने कथित रूप से उनकी मांग मानने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सवार लोग मनोज को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है.
जैसे-तैसे युवक ने बचाई अपनी जान
आरोप है कि अपहरण के बाद मनोज को धामपुर स्थित एक होटल में ले जाया गया, जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और कथित रूप से रुपयों की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया गया. बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही मनोज ने होटल के कमरे की खिड़की तोड़ दी और किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई. इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.
सभी साक्ष्यों को खंगाल रही पुलिस
घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. वायरल वीडियो, होटल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
यह घटना थाना बढ़ापुर क्षेत्र के भगवानवाला की बताई जा रही है. दिनदहाड़े कथित अपहरण और होटल में बंधक बनाकर मारपीट की इस वारदात ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.