बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद दोस्त ने की दोस्त की डंडे से पीट पीटकर हत्या, आरोपी हुआ फरार

राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां मामूली कहासुनी में एक दोस्त ने दोस्त की डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक नाबालिग के शव को मोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. वहीं, नाबालिग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया.

नजीबाबाद थाना क्षेत्र का मामला

घटना बिजनौर थाना क्षेत्र के थाना नजीबाबाद के इस्लामनगर इलाके की है. दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नगर पंचायत जलालाबाद के इस्लामनगर इलाके में एक नाबालिग युवक अरमान की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गयी थी.

मामूली कहासुनी में हुआ विवाद

लहूलुहान हालत में पड़े शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है है कि युवक को कितनी बेरहमी से पीटा गया होगा. दरअसल शमसाद और अरमान दोनों जिगरी दोस्त थे. दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी लेकिन मामूली सी कहासुनी मे विवाद इतना बढ़ गया कि समशाद ने अपने दोस्त अरमान को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया. युवक के मुंह पर चोट के निशान और गर्दन पर कटे के निशान मिले हैं. पुलिस इसकी बारीकि से जांच में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का क्या कहना?

सीओ नितेश प्रताप सिंह, कोतवाल राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजन से घटना के बारे में जानकारी की. एसपी सिटी ने बताया कि मृतक की पहचान कोतवाली नजीबाबाद के कस्बा जलालाबाद निवासी 16 वर्षीय अरमान पुत्र स्वर्गीय महबूब के रूप में हुई. वर्तमान में वह राहूखेड़ी में किराये पर रह रहा था. लगभग 11 साल पहले अरमान के पिता महबूब की मौत हो गई थी.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!