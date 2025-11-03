बिजनौर में IIT की तैयारी कर रही युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, वन विभाग के कर्मचारी की थी बेटी

Bijnor News/RAJVEER CHAUDHARY: बिजनौर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया. जानकारी के मुताबिक, आईआईटी की तैयारी कर रही एक होनहार युवती ने अचानक गंगा बैराज से नदी में छलांग लगा दी. देखते ही देखते मौके पर अफरातफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, युवती वन विभाग के कर्मचारी की बेटी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और नदी में तलाश शुरू कर दी गई. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

गंगा बैराज के गेट नंबर 24 के पास हुई यह घटना सीमा विवाद में उलझ गई है, क्योंकि यह इलाका मुजफ्फरनगर जिले की सीमा में आता है. फिलहाल दोनों जिलों की पुलिस मौके पर मौजूद है और गोताखोरों की टीम युवती की तलाश में जुटी है.

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

खबर अपडेट की जी रही है...

