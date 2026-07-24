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प्यार का खौफनाक अंत! हिमांशु तड़पता रहा, दोस्त बरसाते रहे लाठी-डंडे; बिजनौर में दिल दहलाने वाली वारदात

Bijnor Crime News: बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. हत्या आरोपियों ने लाठी-डंडों से चेहरे पर जमकर वार किए गए. जिससे उसका चेहरा लहूलुहान हो गया. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 24, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:24 AM IST
प्यार का खौफनाक अंत! हिमांशु तड़पता रहा, दोस्त बरसाते रहे लाठी-डंडे; बिजनौर में दिल दहलाने वाली वारदात
Image Credit: Bijnor Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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