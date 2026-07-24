प्यार का खौफनाक अंत! हिमांशु तड़पता रहा, दोस्त बरसाते रहे लाठी-डंडे; बिजनौर में दिल दहलाने वाली वारदात

तड़प-तड़प कर हिमांशु की मौत

बताया जा रहा है कि हत्या आरोपियों ने लाठी-डंडों से हिमांशु के चेहरे पर जमकर वार किए. जब तक उसका पूरा चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया, तब तक दरिंदे उसे पीटते रहे. जिसकी वजह से हिमांशु की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. मृतक हिमांशु के पिता सतीश कुमार ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच पड़ताल की तो गांव के ही तीन दोस्तों के नाम सामने आए.