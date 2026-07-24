प्यार का खौफनाक अंत! हिमांशु तड़पता रहा, दोस्त बरसाते रहे लाठी-डंडे; बिजनौर में दिल दहलाने वाली वारदात

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Bijnor Crime News/ राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या की गई है. मृतक का नाम हिमांशु त्यागी है. पीट-पीट कर उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया गया. हिमांशु त्यागी की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीन हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है. यह घटना थाना अफजलगढ़ के आनंदीपुर गांव की है.
तड़प-तड़प कर हिमांशु की मौत
बताया जा रहा है कि हत्या आरोपियों ने लाठी-डंडों से हिमांशु के चेहरे पर जमकर वार किए. जब तक उसका पूरा चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया, तब तक दरिंदे उसे पीटते रहे. जिसकी वजह से हिमांशु की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. मृतक हिमांशु के पिता सतीश कुमार ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच पड़ताल की तो गांव के ही तीन दोस्तों के नाम सामने आए.
तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि मृतक आकाश गांव की ही एक युवती से फोन पर बात किया करता था. इसी बात को लेकर गांव के आकाश का हिमांशु से विवाद हो गया. उसके बाद आकाश ने अपने दो दोस्तों संजीव और सिद्धांत के साथ मिलकर हिमांशु त्यागी की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों आकाश, सिद्धांत और संजीव को गिरफ्तार कर लिया है.
साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी और डंडे भी मौके से बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं. आपको ये भी बता दें कि मृतक और तीनों हत्या आरोपी दोस्त भी थे.
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