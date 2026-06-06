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राजवीर चौधरी / बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मामूली पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पत्नी द्वारा पति की फूफो के घर जाने से इंकार करने पर नाराज पति ने उसकी हत्या की कोशिश करते हुए गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया.
मोहल्ला शाहचंदन निवासी रुकसार अपने पति नासिर और तीन बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है. बताया जा रहा है कि दोनों मेरठ में एक रिश्तेदार के यहां गए थे. इसी दौरान पति नासिर अपनी पत्नी को फूफो के घर भी ले जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से रुकसार वहां नहीं जाना चाहती थी . इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
आरोप है कि देर रात घर लौटते समय जंगल के कच्चे रास्ते में पति ने रुकसार के गले पर चाकू से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल महिला किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही बिजनौर पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी पति की तलाश जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है
जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप का अकाउंट हैक
साइबर ठगों ने बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप चौधरी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया. अकाउंट हैक करने के बाद ठगों ने उनके प्रोफाइल से दो दर्जन से अधिक परिचितों और करीबी लोगों को मैसेज भेजे और आपातकालीन स्थिति बताकर पैसों की मांग की.
जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष को इस जालसाजी की भनक लगी, उन्होंने तुरंत अपने परिचितों से अपील की कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और कोई पैसा न भेजें. साकेंद्र प्रताप ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक (SP) से की है.