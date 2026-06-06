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तीन बच्चों की मां पर पति का खौफनाक हमला, गले पर चाकू मारकर हुआ फरार

Bijnor News: बिजनौर में पत्नी के फूफो के घर जाने से इनकार करने पर पति ने कथित तौर पर गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी है, जबकि पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 06, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:18 AM IST
तीन बच्चों की मां पर पति का खौफनाक हमला, गले पर चाकू मारकर हुआ फरार
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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