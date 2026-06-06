आरोप है कि देर रात घर लौटते समय जंगल के कच्चे रास्ते में पति ने रुकसार के गले पर चाकू से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल महिला किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.