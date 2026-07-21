बिजनौर में बेटे के सामने मां को खींच ले गया गुलदार, दरांती से भी नहीं डरा; इलाके में दहशत का माहौल

गुलदार का महिला पर हमला

वीरवती ईख के खेत से पशुओं के लिए पत्तियां एकत्रित कर रही थी. उनका बेटा बहाल सिंह उर्फ मनिया कुछ दूरी पर चारा काट रहा था. अचानक गुलदार ने वीरवती पर हमला कर दिया और उन्हें ईख के अंदर खींचने लगा. शोर सुनकर बहाल सिंह मां को बचाने दौड़ा. बेटे ने दरांती से गुलदार को भगाने की कोशिश की, लेकिन गुलदार टस से मस नहीं हुआ और उसकी मां को जबड़े में जकड़े रहा. बहाल सिंह दोबारा दरांती लेकर आया और गुलदार को भगाया. तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और गुलदार ने उनके शरीर का काफी मांस खा लिया था.