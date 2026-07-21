Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिजनौर में बेटे के सामने मां को खींच ले गया गुलदार, दरांती से भी नहीं डरा; इलाके में दहशत का माहौल

Bijnor Leopard Attack: बिजनौर में गुलदार ने बेटे के सामने मां की जान ले ली. बेटा दराती लेकर गुलदार की तरफ दौड़ा, लेकिन गुलदार नहीं हटा. इस हमले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:04 AM IST
बिजनौर में बेटे के सामने मां को खींच ले गया गुलदार, दरांती से भी नहीं डरा; इलाके में दहशत का माहौल
Image Credit: Bijnor Leopard AttackSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बलरामपुर से ISI का संदिग्ध एजेंट शहरोज गिरफ्तार, ATS की कस्टडी में खोलेगा राज!
UP Ats arrested isi agent58 min ago
2
Kanpur murder1 hr ago
3
cm yogi Shravasti visit1 hr ago
4
Lucknow Fuel Price1 hr ago
5
Gorakhpur NewsJul 20