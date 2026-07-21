बिजनौर में बेटे के सामने मां को खींच ले गया गुलदार, दरांती से भी नहीं डरा; इलाके में दहशत का माहौल

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Bijnor Leopard Attack/ राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल गई, जब जंगल में चारा काटने गई एक बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया. इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि यहां गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले चार सालों में गुलदार के हमले में ये 37वीं मौत है. जबकि, वन विभाग 150 के करीब गुलदारों को पकड़ चुका है.
लोगों में दहशत का माहौल
आपको बता दे, बिजनौर जिले में कुत्ते-बिल्ली की तरह गांव-गांव गुलदार घूम रहे हैं. जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. ताजा घटना थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम अजूपुरा जाट की है. जानकारी के अनुसार, मुन्ने सिंह की पत्नी वीरवती (50 साल) जंगल में पशुओं के लिए चारा काटने गई थी. इसी दौरान अचानक गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. हमले में वीरवती की मौके पर ही मौत हो गई.
गुलदार का महिला पर हमला
वीरवती ईख के खेत से पशुओं के लिए पत्तियां एकत्रित कर रही थी. उनका बेटा बहाल सिंह उर्फ मनिया कुछ दूरी पर चारा काट रहा था. अचानक गुलदार ने वीरवती पर हमला कर दिया और उन्हें ईख के अंदर खींचने लगा. शोर सुनकर बहाल सिंह मां को बचाने दौड़ा. बेटे ने दरांती से गुलदार को भगाने की कोशिश की, लेकिन गुलदार टस से मस नहीं हुआ और उसकी मां को जबड़े में जकड़े रहा. बहाल सिंह दोबारा दरांती लेकर आया और गुलदार को भगाया. तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और गुलदार ने उनके शरीर का काफी मांस खा लिया था.
गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. घटना की सूचना मिलते ही हीमपुर दीपा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. वन मित्र नीरज और शुभम कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे, वन विभाग को भी सूचना दे दी गई. जबकि, वन रेंजर दुष्यंत एवं वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. पुलिस और वन विभाग की टीम आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है.