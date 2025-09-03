बिजनौर में आदमखोर गुलदार ने 6 साल के मासूम को बनाया निवाला, अब तक 33 का कर चुका शिकार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2906889
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर में आदमखोर गुलदार ने 6 साल के मासूम को बनाया निवाला, अब तक 33 का कर चुका शिकार

Bijnor Guldar Killed Child: यूपी के बिजनौर जिले में गुलदार की दहशत जारी है. आदमखोर ने अब एक बच्चे को अपना निवाला बनाया है. गुलदार अब तक 60 से अधिक लोगो को घायल कर चुका है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor news ( गुलदार की सांकेतिक तस्वीर)
Bijnor news ( गुलदार की सांकेतिक तस्वीर)

बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले के मंडावली थाना इलाके के गांव राम दास वाली मे 6 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया. मासूम की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुटी है. बिजनौर जिले में गुलदार अब तक 33 लोगों का शिकार कर चुका है, 60 से अधिक लोगो को घायल कर चुका है.

गुलदार ने बनाया मासूम को निवाला
बता दें कि गांव रामदासवाली में डालचंद का बेटा तनिष्क घर के पास ही दुकान से अपने खाने के लिए कुछ सामान लेने गया था. तभी तेंदुए ने हमला कर दिया और गुलदार मासूम को खा गया. तभी वहा पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ घायल बच्चे को छोड़ कर भाग गया . कुछ ही देर में मासूम तनिष्क की मौत हो गई.

गन्ने के खेत से निकलकर किया हमला
बताया जा रहा है कि गन्ने के खेत से गुलदार ने निकलकर कनिष्क पर हमला कर दिया. सड़क पर खड़े परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाया. शोर सुनकर गुलदार बच्चे को छोड़कर गन्ने के खेतों में भाग गया. गुलदार के हमले में कनिष्क गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी गर्दन बुरी तरह जख्मी हो गई. परिजन घायल को नजीबाबाद के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों में मातम, वन विभाग ने लगाया पिंजरा
पुलिस ने बालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया.उधर, बालक की मौत से परिजनों में मातम है. परिजनों और ग्रामीणों ने गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है. बताया गया कि गांव रामदासवाली वन विभाग के राजगढ़ वन रेंज के अंतर्गत आता है. सूचना पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है.

लंबे-बिखरे बाल, बदन पर नहीं कपड़े, मेरठ में दो युवक सुनसान रास्तों पर महिलाओं और लड़कियों को बना रहे शिकार

 

TAGS

bijnor news

Trending news

Accident on Purvanchal Expressway
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में और बरसेंगे मेघ! गरज-चमक के साथ बेतहाशा बारिश की चेतावनी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बारिश का हाई अलर्ट!देहरादून-नैनीताल समेत 5 जिलों में झूमकर बरसेंगे मेघ
Varanasi News
स्‍वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ीं, दो साल पुराने विवादित बयान में केस दर्ज
Saharanpur news
बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंचे पिता को पीटा, सहारनपुर के स्‍कूल में बवाल!
Gorakhpur News
हनुमान मंदिर में महिलाओं पर मांस का टुकड़ा फेंका, यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश
hathras news
होटल में चल रहा था गंदा काम, पुलिस की रेड में पकड़े गए 20 लड़के-लड़क‍ियां
meerut weather alert
मेरठ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, लोग घरों में कैद, स्कूलों की छुट्टी
Kanpur News
सुहागरात पर दूल्‍हे के प्राइवेट पार्ट पर हमला....कानपुर में नई नवेली दुल्‍हन का कांड
Nainital News
कोसी नदी के उफान में बहे गजराज, दिखाई गजब हिम्मत और फुर्ती, सुरक्षित पहुंचे किनारे
;