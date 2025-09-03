बिजनौर में आदमखोर गुलदार ने 6 साल के मासूम को बनाया निवाला, अब तक 33 का कर चुका शिकार

बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले के मंडावली थाना इलाके के गांव राम दास वाली मे 6 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया. मासूम की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुटी है. बिजनौर जिले में गुलदार अब तक 33 लोगों का शिकार कर चुका है, 60 से अधिक लोगो को घायल कर चुका है.

गुलदार ने बनाया मासूम को निवाला

बता दें कि गांव रामदासवाली में डालचंद का बेटा तनिष्क घर के पास ही दुकान से अपने खाने के लिए कुछ सामान लेने गया था. तभी तेंदुए ने हमला कर दिया और गुलदार मासूम को खा गया. तभी वहा पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ घायल बच्चे को छोड़ कर भाग गया . कुछ ही देर में मासूम तनिष्क की मौत हो गई.

गन्ने के खेत से निकलकर किया हमला

बताया जा रहा है कि गन्ने के खेत से गुलदार ने निकलकर कनिष्क पर हमला कर दिया. सड़क पर खड़े परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाया. शोर सुनकर गुलदार बच्चे को छोड़कर गन्ने के खेतों में भाग गया. गुलदार के हमले में कनिष्क गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी गर्दन बुरी तरह जख्मी हो गई. परिजन घायल को नजीबाबाद के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों में मातम, वन विभाग ने लगाया पिंजरा

पुलिस ने बालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया.उधर, बालक की मौत से परिजनों में मातम है. परिजनों और ग्रामीणों ने गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है. बताया गया कि गांव रामदासवाली वन विभाग के राजगढ़ वन रेंज के अंतर्गत आता है. सूचना पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है.

