Bijnor News: बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी, खेत से चारा लेने गयी महिला को बनाया शिकार
Bijnor News: बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी, खेत से चारा लेने गयी महिला को बनाया शिकार

Bijnor News: बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी है. गुरुवार को खेत में चारा लेने गई एक महिला को गुलदार ने शिकार बना लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:00 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले में अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भिक्कवाला में जंगल में अपने बेटे के साथ पशुओं के लिए चारा लेने गई एक 35 वर्षीय महिला को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया. मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया. जानकारी के मुताबिक गुलदार के हमले से जिले में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है.

ग्रामीणों ने काटा हंगामा
घटना गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब की है. जानकारी के मुताबिक महिला अपने बेटे के साथ जानवरों के लिए चारा लेने गई थी. चारा काटकर उसने बेटे को घर भेज दिया. लेकिन जब वह वापस खेत पहुंचा तो देखा कि  उसकी मां पूनम देवी गुलदार के हमले में बुरी तरह घायल मृत अवस्था में पड़ी हुई थी.‌ अचानक मां को मृत अवस्था में देख बेटे संदीप की चीज निकल गई और वह दहाड़ दहाड़ कर रोने लगा.
बेटे संदीप द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दी. मौके पर ही ग्रामीणों का तांता लग गया. ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ फूटने लगा. 

पिंजरा लगाने और मुआवजा देने की मांग
ग्रामीणों ने रेंजर नगीना से तत्काल पिंजरा लगाने,मृतिका के परिजनों को मुआवजा सहित क्षेत्र में रोजाना गश्त कराने को लेकर अपनी मांग की. वही रेंजर नगीना के आश्वासन पर ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. जबकि एक सप्ताह पूर्व गुलदार के हमले में अफजलगढ़ कस्बे में एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है.

गुलदार का आतंक
अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में गुलदार के आतंक से दहशत में जीने को ग्रामीण मजबूर है. महिला पूनम की मौत से बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अभी कितने और निर्दोष लोगों की मौत होगी. ग्रामीणों ने वन विभाग से आदमखोर गुलदार को पकड़वाने की मांग की है. उधर थानाध्यक्ष सुमित राठी ने बताया कि गुलदार के हमले में मारी गई मृतिका पूनम देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर में भेज दिया गया है.

bijnor news

