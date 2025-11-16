डॉक्टर साहब... डॉक्टर साहब...इसी जहरीले सांप ने काटा है! इमरजेंसी में गूंजी चीख, युवक का हौसला देख दंग रह गए लोग!

Bijnor News/राजवीर चौधरी: यूपी के बिजनौर जिले में शनिवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक जिंदा सांप को पकड़कर सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया. अचानक सामने आए इस दृश्य को देख डॉक्टरों और मरीजों में अफरा-तफरी मच गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना स्योहारा कस्बे की बताई जा रही है. बता दें कि ये मामला मोहल्ला जोशियान का है. यहां 30 वर्षीय गौरव कुमार घर के पास काम कर रहा था, तभी झाड़ियों से निकले सांप ने उसके हाथ और पैर में काट लिया. आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में घबराते हैं, लेकिन गौरव ने बेहद साहस दिखाते हुए उसी समय सांप को पकड़ लिया और कसकर दबोच लिया, ताकि अस्पताल में उसकी पहचान हो सके.

गौरव करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलता हुआ सांप को मुट्ठी में दबाए इमरजेंसी वार्ड पहुंचा. जिंदा सांप देखकर अस्पताल कर्मचारी और डॉक्टर कुछ पल के लिए दंग रह गए. तुरंत सांप को हटवाया गया और गौरव को भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और उस पर लगातार नजर रखी जा रही है.

घटना की खबर फैलते ही अस्पताल और इलाके में चर्चा का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरव की यह हिम्मत वाकई काबिल-ए-तारीफ है, क्योंकि किसी विषैले सांप को पकड़कर अस्पताल ले जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं.

बिजनौर में यह घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है. एक तरफ सांप के डसने का भय, तो दूसरी ओर युवक का अद्भुत साहस… दोनों ने मिलकर ऐसा दृश्य बना दिया, जिसे देखने वाले आसानी से नहीं भूल पाएंगे.

