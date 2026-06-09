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फिल्मी कहानी सा चमत्कार! 12 साल पहले जिसे मृत मानकर किया था अंतिम संस्कार, वह मां अचानक जिंदा मिली

Bijnor News: बिजनौर में 12 साल पहले अचानक एक महिला घर से लापता हो गई थीं. घर वालों ने काफी खोजबीन के बाद मां को मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 09, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:52 PM IST
फिल्मी कहानी सा चमत्कार! 12 साल पहले जिसे मृत मानकर किया था अंतिम संस्कार, वह मां अचानक जिंदा मिली
Image Credit: Missing Rajo Devi Found Alive After 12 Years

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