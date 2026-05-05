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इश्क बना मौत की वजह, कोर्ट मैरिज से नाराज परिजनों ने रची साजिश, ट्रेन के आगे धक्का देकर की हत्या

Bijnor News: बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्यार और सामाजिक प्रतिष्ठा की टकराहट ने एक युवक की जान ले ली. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 05, 2026, 02:58 PM IST
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राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग और कोर्ट मैरिज से नाराज होकर आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से युवक की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. फिलहाल तीनों आरोपियों को पकड़ कर पुलिस ने भेज दिया जेल.

कब की ये घटना?
थाना स्योहारा इलाके मे में 30 अप्रैल 2026 को ग्राम जुझैला निवासी नृपेन्द्र सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र गुलशन की हत्या गांव रहटौली के कुछ लोगों ने मिलकर कर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा.

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग मुख्य वजह था.मृतक गुलशन का पिछले 3-4 वर्षों से आरोपी अतर सिंह की बहन के साथ अवैध संबंध था और दोनों ने हाल ही में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी. इससे आरोपी पक्ष के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. और समाज मे खराब हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर कर दी बहन के प्रेमी की हत्या.

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पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अतर सिंह और उसके भाई पंकज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले से ही गुलशन की हत्या की योजना बनाई थी. 29/30 अप्रैल की रात जब गुलशन गांव आया, तो आरोपियों ने उसका पीछा किया, उसे पकड़कर मोटरसाइकिल से महमूदपुर रेलवे लाइन के पास ले गए.

वहां आरोपियों ने ट्रेन आने पर गुलशन को ट्रेन के सामने जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, ताकि इसे दुर्घटना का रूप दिया जा सके. अब पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों रजनीश, अतर सिंह और पुष्पेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. 

अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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