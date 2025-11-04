Bijnor News: दहेज की आग में बुझ गई एक बेटी की जिंदगी! मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया गंभीर आरोप

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में ससुराल वालों पर विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लोभी ससुराल वालों ने 26 वर्षीय रितु को गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं महिला की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा है.

कहां की है ये मामला?

दरअसल, ये मामला जनपद बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की साकेत कॉलोनी का मामला है. मृतका रितु की चार साल पहले साकेत कालोनी निवासी अंकित से शादी हुई थी. उनके दो बच्चे भी हैं. मृतका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पड़ा मिला.

बेटी की ससुराल पहुंचे मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर गला घोंट कर हत्या करने का आरोप लगाया है सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतका के पिता तेजपाल ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने गला घोंट कर हत्या कर दी. उसकी शादी चार साल पहले हुई थी. वहीं ये घटना इलाके में चर्चाओं का विषय बन गया है. अब यहीं देखना होगा कि पुलिस आगे की कार्रवाई क्या होती है?

और पढे़ं; बिजनौर में IIT की तैयारी कर रही युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, वन विभाग के कर्मचारी की थी बेटी

संभल की सच्चाई पर फिल्म बनाने की कोशिश की, तो बम से उड़ा दिया जाएगा...उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी