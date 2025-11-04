Advertisement
Bijnor News: दहेज की आग में बुझ गई एक बेटी की जिंदगी! मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया गंभीर आरोप

Bijnor News: बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर मायके वालों ने बेटी की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है. वहीं पुलिस ने मृतका की शव को पोर्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:50 AM IST
Bijnor News
Bijnor News

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में ससुराल वालों पर विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लोभी ससुराल वालों ने 26 वर्षीय रितु को गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं  महिला की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा है. 

कहां की है ये मामला?
दरअसल, ये मामला  जनपद बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की साकेत कॉलोनी का मामला है. मृतका रितु की चार साल पहले साकेत कालोनी निवासी अंकित से शादी हुई थी. उनके दो बच्चे भी हैं. मृतका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पड़ा मिला.

बेटी की ससुराल पहुंचे मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर गला घोंट कर हत्या करने का आरोप लगाया है सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मृतका के पिता तेजपाल ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने गला घोंट कर हत्या कर दी.  उसकी शादी चार साल पहले हुई थी. वहीं ये घटना इलाके में चर्चाओं का विषय बन गया है. अब यहीं देखना होगा कि पुलिस आगे की कार्रवाई क्या होती है? 

