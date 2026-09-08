बिजनौर में 'हनीट्रैप' का घिनौना खेल! फर्जी केस का डर दिखाकर ऐंठते थे लाखों, पुलिस के हत्थे चढ़े बब्बू लंगड़ा और 3 महिलाओं समेत 5

महिलाओं के जरिए बिछाते थे जाल

पुलिस के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना जुल्फेकार उर्फ 'बब्बू लंगड़ा' है. यह गिरोह इलाकों में चल रहे आपसी विवादों, पुरानी रंजिशों और लेनदेन के मामलों की बारीक जानकारी जुटाता था. इसके बाद गिरोह में शामिल महिलाओं और अन्य सहयोगियों के जरिए पीड़ितों के खिलाफ अलग-अलग थानों और आसपास के जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते थे. मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाते और फिर कानूनी झंझट से बचाने व समझौते के नाम पर ब्लैकमेल कर अवैध आर्थिक लाभ वसूलते थे.