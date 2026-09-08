बिजनौर में 'हनीट्रैप' का घिनौना खेल! फर्जी केस का डर दिखाकर ऐंठते थे लाखों, पुलिस के हत्थे चढ़े बब्बू लंगड़ा और 3 महिलाओं समेत 5

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Bijnor Honey Trap Gang/ राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने एक ऐसे आपराधिक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे लाखों रुपये की अवैध वसूली करता था. स्वाट (SWAT), सर्विलांस और थाना कोतवाली शहर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है. इस ब्लैकमेलिंग गैंग के मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह महिलाओं को मोहरा बनाकर फर्जी एफआईआर दर्ज कराता था और फिर समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था.
पीड़ित की शिकायत पर खुली साजिश की परतें
इस सनसनीखेज मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब 6 सितंबर को पीड़ित मोहम्मद अहसान ने थाना कोतवाली शहर में लिखित तहरीर दी. पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है और मुकदमा वापस लेने के नाम पर भारी-भरकम रकम की मांग कर रहे हैं. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज की. जांच के दौरान जब कड़ियां जोड़ी गईं, तो पुलिस के सामने एक संगठित और बड़े नेटवर्क का चेहरा उजागर हुआ.
महिलाओं के जरिए बिछाते थे जाल
पुलिस के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना जुल्फेकार उर्फ 'बब्बू लंगड़ा' है. यह गिरोह इलाकों में चल रहे आपसी विवादों, पुरानी रंजिशों और लेनदेन के मामलों की बारीक जानकारी जुटाता था. इसके बाद गिरोह में शामिल महिलाओं और अन्य सहयोगियों के जरिए पीड़ितों के खिलाफ अलग-अलग थानों और आसपास के जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते थे. मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाते और फिर कानूनी झंझट से बचाने व समझौते के नाम पर ब्लैकमेल कर अवैध आर्थिक लाभ वसूलते थे.
5 आरोपी गिरफ्तार, अमरोहा तक फैले हैं तार
पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर इस मामले में मुख्य आरोपी जुल्फेकार उर्फ बब्बू लंगड़ा, अफजाल, गुड्डी, कुंती और प्रीति को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गिरोह के खिलाफ बिजनौर और अमरोहा समेत पश्चिमी यूपी के कई अन्य जिलों में भी केस दर्ज हैं. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. ताकि इन्होंने अब तक जिन लोगों को शिकार बनाए गए हैं, उनकी जानकारी जुटाई जा सके.
समाज के 'सफेदपोश' भी रडार पर
बिजनौर पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस खेल में समाज के कुछ तथाकथित 'सम्मानित' और प्रभावशाली लोगों के जुड़े होने की बात भी सामने आई है, जो बैकग्राउंड से इस गैंग को शह देते थे. पुलिस टीम ऐसे सफेदपोशों की पहचान करने में जुटी है. विवेचना के दौरान सामने आने वाले सभी चेहरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.