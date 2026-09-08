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बिजनौर में 'हनीट्रैप' का घिनौना खेल! फर्जी केस का डर दिखाकर ऐंठते थे लाखों, पुलिस के हत्थे चढ़े बब्बू लंगड़ा और 3 महिलाओं समेत 5

Bijnor Honey Trap Gang: बिजनौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि ये गिरोह बेगुनाह लोगों को मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था. रुपये लेकर मुकदमा खत्म करा देता था.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 08, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:08 AM IST
बिजनौर में 'हनीट्रैप' का घिनौना खेल! फर्जी केस का डर दिखाकर ऐंठते थे लाखों, पुलिस के हत्थे चढ़े बब्बू लंगड़ा और 3 महिलाओं समेत 5
Image Credit: Bijnor Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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