नाबालिग से वादों का खेल… दुष्कर्म, धमकी और वायरल वीडियो की दहशत! बिजनौर पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

Bijnor News: बिजनौर जिले में दबंग युवक ने नाबालिग से कथित तौर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं फिर आरोपी उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.
Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. जहां पर दबंग युवक ने नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फसाया और युवती के साथ गलत काम किया. इतना ही नहीं वह युवती की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वहीं शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना शहर कोतवाली इलाके की बताई जा रही है. जिसमें एक नाबालिग पीड़िता को कथित तौर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
सोशल मीडिया पर किया वायरल वीडियो
पीड़िता दने 06 दिसंबर 2025 को पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, ग्राम गंज निवासी आरोपी अमर पुत्र करतार सिंह ने उसे शादी का प्रलोभन दिया और उसके साथ यह घिनौना कृत्य किया. आरोप है कि दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने पीड़िता का एक आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद, आरोपी अमर ने अपने एक साथी विशाल कुमार के साथ मिलकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
इन धाराओं मे केस दर्ज
दर्ज धाराएं: धारा 64(1)/351(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता), धारा 67(बी) आईटी एक्ट, 3/4 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान, 09 दिसंबर 2025 को मुख्य आरोपी अमर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग वीडियो रिकॉर्ड करने और वायरल करने के लिए किया गया था.