लिफ्ट बनी मौत का सफर! बुजुर्ग महिला की पत्थरों से हत्या, मुठभेड़ में आरोपी 'जीशान' गिरफ्तार

राजवीर चौधरी / बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कश्मीरी देवी की लूट के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कब की है ये घटना?

घटना 11 अप्रैल की है, जब अफजलगढ़-शेरकोट हाईवे किनारे कश्मीरी देवी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतका के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद ली.

लिफ्ट बनी मौत का सफर

जांच में सामने आया कि कालागढ़ निवासी कश्मीरी देवी दवाई लेने धामपुर गई थीं. वापस लौटते समय उन्होंने बाइक सवार जीशान से लिफ्ट ली. आरोपी उन्हें सुनसान स्थान पर ले गया, जहां पहले लूटपाट की और फिर पत्थर से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान नहटौर थाना क्षेत्र के नोंधा निवासी जीशान के रूप में की. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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पूछताछ के बाद जब पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर तमंचा बरामद कराने ले गई, तो उसने हथियार मिलते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी और वह घायल हो गया.

एसपी ने क्या बताया?

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, 2 हजार रुपये नकद, एक तमंचा, कारतूस, हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है. एसपी पूर्वी ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

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