पापा वो मेरे साथ...9 साल की छात्रा ने बताई स्कूल ले जाने वाले रिक्शा चालक की घिनौनी करतूत, सुनकर घरवालों के उड़ गए होश
Bijnor News: बिजनौर में कक्षा 3 की छात्रा से 2 दरिंदों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है. दोनों 9 साल की छात्रा को चॉकलेट का लालच देकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें किया करते थे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:15 AM IST
बिजनौर/राजवीर चौधरी: यूपी के बिजनौर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. ये खबर हर उस माँ बाप के लिए है, जो अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को ई रिक्शा चालकों के भरोसे स्कूल भेजते हैं. जिले में तीसरी क्लास में पढ़न वाली छात्रा के साथ दो दरिंदों ने छेड़छाड़ की. आरोपी छात्रा को चॉकलेट का लालच देकर अश्लील हरकतें किया करते करते थे.

ई रिक्शा चालक माजिद उर्फ़ भूरा छात्रा को रोजाना स्कूल ले जाता था. आरोपी माजिद अपने दोस्त नसीम को ई रिक्शा में बैठाकर छात्रा के साथ छेड़खानी करते थे. बच्ची ने जब घरवालों को पूरी बात बताई तो परिजनों के होश उड़ गए.

बच्ची से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का आरोप
दरअसल पूरा मामला थाना शहर कोतवाली इलाके का है. ई रिक्शा चालक माजिद उर्फ़ भूरा एक 9 साल की छात्रा को रोजाना उसके घर से नगर के एक स्कूल मे लेकर जाता था. चालक माजिद उर्फ़ भूरा रोजाना छात्रा को अपने दोस्त नसीम की ई रिक्शा पर बिठाकर बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ किया करते थे.

बच्ची ने सुनाई दास्तान, परिजनों के उड़े होश
9 साल की मासूम छात्रा रिक्शा चालकों की हरकत से परेशान हो गयी और छात्रा ने अपने परिवार को ज़ब अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तान सुनाई तो परिवार के होश उड़ गए. मासूम छात्रा के पिता की तहरीर पर थाना शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों माजिद उर्फ़ भूरा और नसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

