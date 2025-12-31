Bijnor News: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल! तीन थाना प्रभारियों पर चला एसपी का 'हंटर', जानिये किसे मिली कहां की कमान?

Bijnor Police Reshuffle: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एसपी का हंटर चला है. यहां एसपी अभिषेक झा ने तीन थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है. बताया जा रहा है कि राकेश कुमार को मंडावली थाना प्रभारी बनाए गए हैं. वहीं, पुष्पेंद्र सिंह किरतपुर थाना अध्यक्ष बने हैं. जबकि, पुष्पा देवी को साइबर थाना प्रभारी बनाया गया है.

थाना प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदली

जिले की कानून व्यवस्था (Law and Order) को पटरी पर लाने के साथ ही पुलिसिंग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के एक्शन किया गया है. एसपी ने जिले के तीन प्रमुख थानों और विंग्स के प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा किरतपुर थाने (Kiratpur Police Station) की है, जहां तैनात महिला थाना प्रभारी निरीक्षक को शिकायतों की वजह से एक्शन हुआ है. जबकि, साइबर सेल और मंडावली थाने के प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदली गई है.

यह भी पढ़ें: सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो...डिप्टी सीएम केशव मौर्या ने डीएम मनीष वर्मा को वायरल वीडियो पर दी नसीहत

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ है एसपी का एक्शन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक्शन रूटीन प्रक्रिया नहीं, बल्कि परफॉरमेंस और पब्लिक फीडबैक (Public Feedback) के आधार पर हुआ है. जारी आदेश के मुताबिक, तीन निरीक्षकों (Inspectors) के कार्यक्षेत्र बदल गए हैं. इस पूरे फेरबदल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में किरतपुर की निवर्तमान थाना प्रभारी पुष्पा देवी हैं. उनका ट्रांसफर सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक तरह की दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) या 'डैमेज कंट्रोल' माना जा रहा है.

विवादों में रहीं पुष्पा देवी

पिछले लंबे समय से पुष्पा देवी की कार्यशैली सवालों के घेरे में रहीं. उनकी कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय राजनीतिक जनप्रतिनिधियों और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी एसपी से शिकायत की थी. इतना ही नहीं जनता ने भी लगातार शिकायतें की थी. जिस पर थाने में सुनवाई नहीं हुई. फरियादियों के साथ भी थाने में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ. अपराध नियंत्रण में भी कमी पाई गई. इन्हीं शिकायतों के चलते एसपी अभिषेक झा ने उन्हें 'फील्ड' (थाने) से हटाकर साइबर क्राइम थाने का प्रभारी बना दिया है.

पुष्पेंद्र सिंह पर जताया भरोसा

जहां एक ओर पुष्पा देवी पर हंटर चला है, वहीं दूसरी ओर मंडावली के थानाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह पर भरोसा जताया गया है. उनका यह तबादला 'प्रमोशन' जैसा है. मंडावली की तुलना में किरतपुर थाना ज्यादा बड़ा और चुनौतीपूर्ण माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Mirzapur News: दोस्ती का ऐसा खौफनाक अंजाम! पहले दोस्त की हत्या, फिर खुदकुशी… वजह सुनकर रूह कांप उठेगी