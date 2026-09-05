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बिजनौर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: थानों में 'दलालों की नो एंट्री' के लगे बोर्ड, SP केके विश्नोई के पास पहुंची बिचौलियों की काली सूची

Bijnor News: बिजनौर एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने एक और बड़ी पहल हुई शुरू की है. थानों में दलालों का प्रवेश वर्जित के बोर्ड लगाए गए हैं. सबसे अहम और खास बात ये है एसपी के पास सभी थानों के दलालो की लिस्ट भी पहुंच चुकी है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:51 AM IST
बिजनौर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: थानों में 'दलालों की नो एंट्री' के लगे बोर्ड, SP केके विश्नोई के पास पहुंची बिचौलियों की काली सूची
Image Credit: Bijnor News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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