बिजनौर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: थानों में 'दलालों की नो एंट्री' के लगे बोर्ड, SP केके विश्नोई के पास पहुंची बिचौलियों की काली सूची

राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिसिंग की छवि सुधारने और थानों को बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए नवागत एसपी कृष्ण कुमार (केके) विश्नोई ने एक बेहद कड़ा और साहसिक कदम उठाया है। जिले के सभी थानों के मुख्य द्वारों पर 'दलालों का प्रवेश वर्जित है' के चेतावनी बोर्ड टांग दिए गए हैं। एसपी के इस एक्शन से थानों में वर्षों से सक्रिय दलालों के साथ-साथ उनके बल पर चलने वाले थानेदारों और पुलिसकर्मियों में भी हड़कंप मच गया है.