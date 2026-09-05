बिजनौर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: थानों में 'दलालों की नो एंट्री' के लगे बोर्ड, SP केके विश्नोई के पास पहुंची बिचौलियों की काली सूची

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राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिसिंग की छवि सुधारने और थानों को बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए नवागत एसपी कृष्ण कुमार (केके) विश्नोई ने एक बेहद कड़ा और साहसिक कदम उठाया है। जिले के सभी थानों के मुख्य द्वारों पर 'दलालों का प्रवेश वर्जित है' के चेतावनी बोर्ड टांग दिए गए हैं। एसपी के इस एक्शन से थानों में वर्षों से सक्रिय दलालों के साथ-साथ उनके बल पर चलने वाले थानेदारों और पुलिसकर्मियों में भी हड़कंप मच गया है.
एसपी के पास पहुंची थानों के दलालों की सूची
सूत्रों के मुताबिक, इस कदम की सबसे खास और अहम बात यह है कि एसपी केके विश्नोई ने केवल बोर्ड लगाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है. खुफिया तंत्र की मदद से जिले के हर एक थाने में सक्रिय दलालों की गोपनीय सूची (List) तैयार कर एसपी कार्यालय पहुंच चुकी है.
अब अगर कोई भी चिन्हित दलाल या बिचौलिया थाने के आसपास भटकता या किसी मामले में सिफारिश/दलाली करता पाया गया, तो उस पर सीधे कानूनी कार्रवाई तय है. इस फैसले के बाद से थानों की आबो-हवा पूरी तरह बदलती नजर आ रही है.
कड़क कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं SP केके विश्नोई
बिजनौर जिले की कमान संभालने के बाद से ही एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई लगातार अपने कड़े और लीक से हटकर लिए गए फैसलों को लेकर चर्चा में हैं.
100% लाउडस्पीकर अभियान
इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराते हुए जिले के सभी धार्मिक स्थलों से अवैध और निर्धारित मानक से तेज बजने वाले लाउडस्पीकरों को पूरी तरह हटवा दिया था.
थानों में पारदर्शी व्यवस्था
अब थानों से दलाली और भ्रष्टाचार को शून्य (Zero Tolerance) करने के लिए यह नया अभियान शुरू किया गया है, ताकि गरीब और पीड़ित व्यक्ति को बिना किसी बिचौलिए के सीधे न्याय मिल सके.
जनता को राहत, थानों के बाहर सन्नाटा
एसपी की इस पहल का आम जनता ने जमकर स्वागत किया है. आमतौर पर देखा जाता था कि थानों में अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वाले सीधे-साधे ग्रामीणों को दलाल अपने जाल में फंसा लेते थे और काम कराने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते थे. अब थानों में लगे 'नो एंट्री' बोर्ड और कड़े रुख के बाद दलाल थानों के चक्कर लगाने से कतरा रहे हैं.
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