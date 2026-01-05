Bijnor News: गरीब बीमार लोगों को ढूढ़ते, मौत से पहले कराते थे फर्जी इंश्योरेंस...ठगी के सरगना पति-पत्नी गिरफ्तार

राजवीर चौधरी /बिजनौर: बिजनौर थाना शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी बीमा कराकर बीमा राशि हड़पने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है.पुलिस ने इस गिरोह के सरगना नवाब अली और उसकी पत्नी रुखशी अंजुम को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. जांच में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि फूलवती पत्नी चंद्रहास, मोनू पुत्र तेजराम, निक्की सावन पुत्र बिजेंद्र और महिपाल पुत्र जबर सिंह सहित कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों में आरोप था कि उनके बीमार परिजनों का कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बीमा कराकर बीमा की रकम हड़प ली गई. इस मामले में पुलिस ने नवाब अली पुत्र फकीरा, शरद त्यागी पुत्र सत्यपाल त्यागी, आशा तारावती और एक अन्य व्यक्ति के साथ-साथ एक अज्ञात वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया था. नवाब अली अपनी पत्नी रुखशी अंजुम और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चला रहा था.

बीमार व्यक्तियों की तलाश करता था गिरोह

यह गिरोह गांवों में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे बीमार व्यक्तियों की तलाश करता था, जिनकी कुछ दिनों या महीनों में मृत्यु होने की संभावना होती थी. इसके बाद, आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर इन बीमार व्यक्तियों को स्वस्थ बीमा का लाभ दिखाकर षड्यंत्र रचते थे. वे फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका ऑनलाइन बीमा करवाते थे. बीमा होने के बाद, आरोपी बीमाधारक के नॉमिनी का खाता घर पर ही खुलवाते थे. फिर, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके एक नया सिम कार्ड निकलवाते थे और उसे इस बैंक खाते से लिंक कर देते थे. इस नंबर से सभी लेनदेन स्वयं करके, वे बैंक खातों में आई बीमा की राशि को हड़प लेते थे.

32 लाख रूपये की धनराशि का गबन

यदि बीमा कंपनी द्वारा बीमा रद्द कर दिया जाता था, तो गिरोह अपने वकील के माध्यम से छल-कपट और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर उपभोक्ता फोरम से भी पैसा वसूल कर हड़प लेता था. अभियुक्तों द्वारा पीड़ित/बीमार व्यक्तियों का बीमा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में कराया जाता था. अब तक यह गिरोह 32 लाख रूपये की धनराशि का गबन कर चुके है.

