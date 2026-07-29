बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड! 14 साल बाद 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को सजा का ऐलान

14 साल की कानूनी लड़ाई

प्रबल हत्याकांड के आरोपी शहर के प्रभावशाली और रसूखदार लोगों में गिने जाते हैं. मामले की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठे थे और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे थे. ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि आरोपी बच सकते हैं. हालांकि, मृतक की बहन प्राची ने लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें दबाव, धमकियां और समझौते के लिए पैसों का प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इस मामले में अधिवक्ता जकावत अहमद ने भी अदालत में प्रभावी पैरवी की.