बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड! 14 साल बाद 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को सजा का ऐलान

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राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में 14 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-2) शहजाद अली ने संजय गुप्ता (एडवोकेट), विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशू को दोषी माना है. अदालत अब 31 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी.
दोषसिद्धि के बाद मृतक प्रबल की बहन प्राची ने अदालत से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि न्याय के लिए उनका परिवार पिछले 14 वर्षों से संघर्ष कर रहा था.
क्या था मामला?
19 दिसंबर 2012 को महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान शहर के एक बैंक्वेट हॉल में कथित छेड़छाड़ के विवाद के बाद प्रबल के साथ मारपीट हुई थी. आरोप है कि पहले बैंक्वेट हॉल में उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उन्हें पीछे ले जाकर दोबारा पीटा गया. गंभीर चोटों के कारण जब प्रबल अचेत हो गए, तो आरोपी उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
इसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने प्रबल के शव को स्विफ्ट डिजायर कार में रखकर हस्तिनापुर गंगा खादर क्षेत्र में फेंक दिया. घटना के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन शव काफी दिनों तक नहीं मिला. करीब एक महीने बाद, 15 जनवरी 2013 को प्रबल का सड़ा-गला शव गंगा से बरामद हुआ.
जांच और गिरफ्तारी
घटना के लगभग एक महीने बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय गुप्ता (एडवोकेट) को चांदपुर के स्याऊ चौराहे से गिरफ्तार किया था और वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की थी. इस मामले में पुलिस ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था.
14 साल की कानूनी लड़ाई
प्रबल हत्याकांड के आरोपी शहर के प्रभावशाली और रसूखदार लोगों में गिने जाते हैं. मामले की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठे थे और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे थे. ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि आरोपी बच सकते हैं. हालांकि, मृतक की बहन प्राची ने लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें दबाव, धमकियां और समझौते के लिए पैसों का प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इस मामले में अधिवक्ता जकावत अहमद ने भी अदालत में प्रभावी पैरवी की.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
प्रबल की हत्या का सदमा उनके पिता आलोक अग्रवाल सहन नहीं कर सके. बेटे की मौत के करीब छह महीने बाद उनका भी निधन हो गया. परिवार के मुताबिक, जिस दिन 15 जनवरी 2013 को प्रबल का शव बरामद हुआ था, उस दिन भी बारिश हुई थी. वहीं, जिस दिन अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया, उस दिन भी बारिश हुई. परिवार इसे एक भावनात्मक संयोग के रूप में देख रहा है. यह व्यक्तिगत भावना है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती.