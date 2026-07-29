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बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड! 14 साल बाद 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को सजा का ऐलान

Bijnor Prabal Murder Case: बिजनौर के चर्चित प्रबल हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 साल बाद सात आरोपियों को दोषी ठहराया है. अब अदालत 31 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी. मृतक की बहन ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:42 PM IST
बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड! 14 साल बाद 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को सजा का ऐलान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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