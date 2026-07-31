बिजनौर प्रबल हत्याकांड: 14 साल बाद इंसाफ की घड़ी, अकेले रसूखदारों से लड़ी बहन... आज अदालत सुनाएगी सजा!

14 साल पहले हुआ था प्रबल हत्याकांड

बिजनौर जिले मे लगभग 14 साल पहले 19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती के अवसर पर लड़की से छेड़छाड़ करने को लेकर प्रबल की पीट पीट कर हत्या कर दी गयी थी और हत्या के बाद आरोपियों ने लाश को गंगा मे फेंक दिया था. पुलिस ने उस वक़्त प्रबल की गुमशुदगी दर्ज करते हुए प्रबल की तलाश शुरू की थी लेकिन कई दिनों तक लाश नहीं मिली थी. उसके बाद एक महीने बाद प्रबल की सड़ी गली लाश हस्तिनापुर के पास गंगा मे मिली थी. 14 साल पहले हुए प्रबल हत्याकांड से पूरा जिला हिल गया था. प्रबल की मौत के बाद ही कुछ दिनों बाद प्रबल की माँ की सदमे मे मौत हो गयी थी और 6 माह बाद पिता की भी मौत हो चुकी थी. प्रबल का पूरा परिवार तबाह हो गया था और प्रबल की बहन प्राची ने 14 साल तक लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी.