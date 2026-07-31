बिजनौर प्रबल हत्याकांड: 14 साल बाद इंसाफ की घड़ी, अकेले रसूखदारों से लड़ी बहन... आज अदालत सुनाएगी सजा!

राज्य चुनें
राजवीर चौधरी/बिजनौर: जनपद के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में अदालत आज सात दोषियों की सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी. सभी दोषियों को हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में भेजा गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट शहजाद अली दोषियों को सजा सुनाएंगे. मृतक प्रबल की बहन प्राची और वकील ने दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी है. सभी 7 दोषी जिला कारागार मे हैं बंद. 14 साल पहले हुए इस हत्याकांड से जनपद हिल गया था.
14 साल पहले हुआ था प्रबल हत्याकांड
बिजनौर जिले मे लगभग 14 साल पहले 19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती के अवसर पर लड़की से छेड़छाड़ करने को लेकर प्रबल की पीट पीट कर हत्या कर दी गयी थी और हत्या के बाद आरोपियों ने लाश को गंगा मे फेंक दिया था. पुलिस ने उस वक़्त प्रबल की गुमशुदगी दर्ज करते हुए प्रबल की तलाश शुरू की थी लेकिन कई दिनों तक लाश नहीं मिली थी. उसके बाद एक महीने बाद प्रबल की सड़ी गली लाश हस्तिनापुर के पास गंगा मे मिली थी. 14 साल पहले हुए प्रबल हत्याकांड से पूरा जिला हिल गया था. प्रबल की मौत के बाद ही कुछ दिनों बाद प्रबल की माँ की सदमे मे मौत हो गयी थी और 6 माह बाद पिता की भी मौत हो चुकी थी. प्रबल का पूरा परिवार तबाह हो गया था और प्रबल की बहन प्राची ने 14 साल तक लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी.
सभी अभियुक्त शहर के बड़े रसूखदार
बहुचर्चित प्रबल हत्याकाण्ड में 7 अभियुक्तों को अदालत दोषी साबित कर चुकी है. सभी अभियुक्त शहर के बड़े रसूखदार हैं. प्रबल की हत्या के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश आज ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे. सभी की निगाहें आज इस केस पर टिकी हैं.
दोषियों को फांसी की सजा की मांग
प्रबल की बहन प्राची ने कोर्ट से दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है. इस केस के मुख्य आरोपी संजय गुप्ता एडवोकेट हैं. इनके अलावा यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल के पति विनय अग्रवाल और बेटा अपूर्व अग्रवाल भी दोषी ठहराये जा चुके हैं. इनके अलावा निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष उर्फ आशू को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट आज सजा का एलान करेगी.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.