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बिजनौर प्रबल हत्याकांड: 14 साल बाद इंसाफ की घड़ी, अकेले रसूखदारों से लड़ी बहन... आज अदालत सुनाएगी सजा!

Bijnor News:बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड के लिए आज का दिन बेहद खास हैं. कोर्ट आज सभी 7 दोषियों को सजा सुनाएगी. प्रबल हत्या कांड के सभी दोषी रसूखदार और ताकतवर लोग लोग हैं.

Written ByRajveer ChaudharyEdited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 31, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:29 AM IST
बिजनौर प्रबल हत्याकांड: 14 साल बाद इंसाफ की घड़ी, अकेले रसूखदारों से लड़ी बहन... आज अदालत सुनाएगी सजा!
Image Credit: Bijnor News

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Rajveer Chaudhary

Rajveer Chaudhary

राजवीर चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. वह पत्रकारिता में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. साल 2020 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन किया है और समाज शास्त्र से MA की डिग्री ली हुई है. साल 2005 से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमर उजाला न्यूज पेपर मे करीब डेढ़ साल तक रिपोर्टिंग की. उसके बाद 1 वर्ष तक टीवी 100 मे रिपोर्टिंग की. MH 1 न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करने के बाद वह 2020 से अब तक ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.जिला स्तर पर कई बार डीएम, एसपी जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किये जा चुके हैं.

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