बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर-कार की भिड़ंत में चार की मौत, जलसे से लौट रहे थे सभी मृतक

राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर रविवार देर रात वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया. जब एक क्रेटा कार और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में कार सवार चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. कार सवार सभी लोग एक दिनी जलसे में शामिल होकर आ रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्यवाही में जुट गई है.

कहां हुआ हादसा

दरअसल, यह दर्दनाक हादसा बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर रविवार की देर रात को लगभग 11:15 बजे उस वक्त हुआ जब कारी इकबाल पुत्र कबीर अहमद उर्म 75 वर्ष ,अशफाक उम्र 65 वर्ष पुत्र मुशब्बर, एहतेशाम पुत्र एहसान उम्र 25 वर्ष, सलाउद्दीन पुत्र मुमताज उम्र 26 वर्ष ,सभी लोग एक कार में सवार होकर राहतपुर से गावँ सराय आलम कारी इकबाल को छोड़ने के लिए घर जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि राहतपुर खुर्द गांव में एक दिनी जलसा था जिसमें कारी इकबाल लोगों को खिताब करने यानी प्रवचन देने आए थे. जलसे के बाद बाकी तीन लोग उन्हें छोड़ने के लिए देर रात को कार में सवार होकर जा रहे थे.बताया जा रहा है कि जैसे ही कार जालपुर के पास पहुंची तभी आगे जा रहे एक डंपर में पीछे से गाड़ी जा घुसी. टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ उड़ गए और सभी चारों लोगों की दर्दनाक मौत हो.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि मृतक एहतेशाम और सलाउद्दीन दोनों आपस में गहरी जिगरी दोस्त थे और इस्लामिक शिक्षा हासिल कर रहे थे. जबकि कारी इकबाल क्षेत्र के मशहूर आलिम यानी विद्वान थे जो इस्लाम के बारे में काफी समझ रखते थे और अक्सर इस्लामी जलसों में शामिल होते थे आज भी वह राहतपुर खुर्द में एक जलसे में शामिल होने के लिए आए थे और जलसे के समापन के बाद घर लौट रहे थे.

हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो भारी संख्या में लोगों को भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को गाड़ी से निकलकर जिला मेडिकल अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों द्वारा चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्यवाही में जुट गई.

वहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सुहेल ने बताया कि नांगल क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में चार लोग अस्पताल लाये गए थे. सभी की मौत हो चुकी है. शवों को मोर्चरी में भिजवा दिया गया है.नांगल थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मलिक का कहना है की सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है. चारों शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य कानूनी कार्यवाही की जा रही है.