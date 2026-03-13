बिजनौर में इंटर की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता, इलाके में हड़कंप; पुलिस ने शुरू की तलाश

राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है. इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं अचानक लापता हो गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है.

परिजनों ने जाहिर की चिंता

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को चांदपुर के एक प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज पहुंची थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम तक जब 6 छात्राएं अपने घर नहीं पहुंचीं तो परिजनों को चिंता हुई.

अब तक कोई पता नहीं

लापता छात्राओं में हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के एक गांव की दो छात्राएं और चांदपुर व आसपास के गांवों की चार अन्य छात्राएं शामिल हैं. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उनकी तलाश की और सहपाठियों के घर जाकर भी जानकारी ली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. एक साथ 6 छात्राओं के गायब होने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. देर रात करीब 10 बजे सभी छात्राओं के परिजन चांदपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी.

थाना प्रभारी ने क्या बताया?

मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. छात्राओं की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही उन्हें बरामद करने की कोशिश की जा रही है.

