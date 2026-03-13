Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3139257
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर में इंटर की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता, इलाके में हड़कंप; पुलिस ने शुरू की तलाश

Bijnor News:  बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर इंटर की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं पुलिस लापता छात्राओं की तलाश में जुट गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor News
Bijnor News

राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है. इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं अचानक लापता हो गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है.

परिजनों ने जाहिर की चिंता
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को चांदपुर के एक प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज पहुंची थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम तक जब 6 छात्राएं अपने घर नहीं पहुंचीं तो परिजनों को चिंता हुई.

अब तक कोई पता नहीं
लापता छात्राओं में हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के एक गांव की दो छात्राएं और चांदपुर व आसपास के गांवों की चार अन्य छात्राएं शामिल हैं. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उनकी तलाश की और सहपाठियों के घर जाकर भी जानकारी ली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. एक साथ 6 छात्राओं के गायब होने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. देर रात करीब 10 बजे सभी छात्राओं के परिजन चांदपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

थाना प्रभारी ने क्या बताया?
मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. छात्राओं की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही उन्हें बरामद करने की कोशिश की जा रही है. 

और पढे़ं: शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन आते ही पटरी पर लेट गया लेखपाल, रेलवे लाइन पर बिखर गया क्षत-विक्षत शव 

क्या यूपी में खत्म हो गया गैस सिलेंडर? गोंडा-वाराणसी समेत कई जिलों में लंबी लाइनें, मंत्रालय ने बताई सच्चाई 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bijnor news

Trending news

balrampur news
करोड़ों की सड़क 15 दिन में ढेर! बलरामपुर में हाथ से उखड़ने लगी नई रोड
bijnor news
बिजनौर में इंटर की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता, इलाके में हड़कंप
Congress Samvidhan Sammelan
लखनऊ में कांग्रेस का बड़ा जमावड़ा, संविधान सम्मेलन से राहुल देंगे सियासी संदेश?
Hapur News
हापुड़ में LPG सिलेंडरों की जमाखोरी: अब्दुल रेहान के घर से 55 सिलेंडर बरामद!
Mathura News
दोस्ती का खौफनाक अंत: नाबालिग ने दो दोस्तों को कुंड में धक्का देकर मार डाला!
sambhal co kuldeep kumar
'ईरान के लिए छाती पीटने वालों का...', संभल सीओ कुलदीप कुमार का नमाजियों को चेतावनी
UP News
अपर्णा ने टटीरी गाने को बताया फूहड़, CM योगी को चिट्ठी लिख उठाई UP में बैन की मांग
Agra News
आगरा में अमोनिया गैस का कहर! कोल्ड स्टोर से हुआ गैस रिसाव, 36 मजदूर अस्‍पताल में
Alvida juma alert up
अलविदा जुमे पर यूपी में हाई अलर्ट;संभल प्रशासन सख्त,DGP बोले-अफवाह फैलाई तो खैर नहीं
Shahjahanpur News
मौत का इंतजार:ट्रेन आते ही पटरी पर लेट गया लेखपाल,रेलवे लाइन पर बिखरा क्षत-विक्षत शव