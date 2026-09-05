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बिजनौर में VIP कल्चर पर चला चाबुक! SP ने पूर्व सांसदों-विधायकों से छीने गनर, 15 और BJP नेताओं पर लटकी तलवार

Bijnor Gunman Security: बिजनौर में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जिले के कई नेताओं के गनर हटा दिए हैं. जिन नेताओं के गनर हटाए गए हैं, उनमें 12 बीजेपी और एक सपा नेता शामिल हैं. नेताओं के गनर हटाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है. सभी एसपी से गनर वापस करने की गुहार लगा रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 05, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:03 AM IST
बिजनौर में VIP कल्चर पर चला चाबुक! SP ने पूर्व सांसदों-विधायकों से छीने गनर, 15 और BJP नेताओं पर लटकी तलवार
Image Credit: Bijnor Gunman Security

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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