बिजनौर में VIP कल्चर पर चला चाबुक! SP ने पूर्व सांसदों-विधायकों से छीने गनर, 15 और BJP नेताओं पर लटकी तलवार

अभी 10 से 15 और नेताओं पर गिर सकती है गाज

इसके अलावा मौसम चौधरी, झालू नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेंद्र चौधरी, सीपी सिंह, जिला पंचायत सदस्य संजीव मलिक, तुषार मलिक, यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के करीबी रिश्तेदार राघव स्वरूप और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि की सुरक्षा हटा ली गई है. गनरों के हटते ही प्रभावित नेता अब फिर से अपनी सुरक्षा बहाल कराने के लिए एसपी से गुहार लगा रहे हैं. हालांकि, कार्रवाई अभी यहीं नहीं रुकने वाली है. जिले के 10 से 15 और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा हटाई जा सकती है. जिनकी सुरक्षा की जांच चल रही है.