बिजनौर में VIP कल्चर पर चला चाबुक! SP ने पूर्व सांसदों-विधायकों से छीने गनर, 15 और BJP नेताओं पर लटकी तलवार

राज्य चुनें
Bijnor Gunman Security/ राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले में पुलिस प्रशासन ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने 13 नेताओं की सुरक्षा में तैनात गनर वापस ले लिए हैं. सुरक्षा हटाए जाने वाले नेताओं में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 12 और समाजवादी पार्टी (SP) के 1 वरिष्ठ नेता शामिल हैं. एसपी के इस कड़े फैसले के बाद से जिले के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है, जबकि आम जनता पुलिस के इस कदम की सराहना कर रही है.
LIU की जांच रिपोर्ट के बाद फैसला
जानकारी के मुताबिक, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पदभार संभालते ही जिले में वीआईपी सुरक्षा में तैनात गनरों की उपयोगिता और संभावित खतरों का आकलन करने के निर्देश दिए थे. पुलिस की खुफिया शाखा (LIU) ने इन सभी नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की. जिसके बाद एलआईयू ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. जिसमें सुरक्षा की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं पाई गई. इस रिपोर्ट के आने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से इन नेताओं के गनर हटाने का आदेश जारी कर दिया.
इन नेताओं की हटाई गई सुरक्षा
जिन नेताओं के गनर वापस लिए गए हैं, उनमें कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, धामपुर से बीजेपी विधायक अशोक राणा के बेटे प्रियंकर राणा और भांजे उदित नारायण की सुरक्षा वापस ली गई. पूर्व मंत्री व सपा नेता मूलचंद चौहान का गनर भी हटाया गया. इतना ही नहीं, चांदपुर से बीजेपी की पूर्व विधायक कमलेश सैनी, बीजेपी के पूर्व सांसद शीशराम रवि और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के गनर हटाए गए हैं.
अभी 10 से 15 और नेताओं पर गिर सकती है गाज
इसके अलावा मौसम चौधरी, झालू नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेंद्र चौधरी, सीपी सिंह, जिला पंचायत सदस्य संजीव मलिक, तुषार मलिक, यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के करीबी रिश्तेदार राघव स्वरूप और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि की सुरक्षा हटा ली गई है. गनरों के हटते ही प्रभावित नेता अब फिर से अपनी सुरक्षा बहाल कराने के लिए एसपी से गुहार लगा रहे हैं. हालांकि, कार्रवाई अभी यहीं नहीं रुकने वाली है. जिले के 10 से 15 और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा हटाई जा सकती है. जिनकी सुरक्षा की जांच चल रही है.
जल्द ही उन पर भी फैसला हो सकता है. जहां एक तरफ गनर हटने से नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ जिले की आम जनता इस फैसले से बेहद खुश है, क्योंकि इससे पुलिस बल अब आम नागरिकों की सुरक्षा में तैनात हो सकेगा.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.