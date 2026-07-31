पहले रस्सी से बांधा हाथ...आंख-मुंह पर पट्टी बांधी, फिर प्रेमी को जंगल ले जाकर रेत दिया गला; कातिल प्रेमिका ने बताई वजह

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Bijnor Crime News/ राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या हुई थी. इस हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल ब्रेजा कार और कुल्हाड़ी बरामद की गई है.
घर से घूमने निकला था युवक
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब छह बजे स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव चक महदूद सानी निवासी 32 वर्षीय नफीस घर से घूमने निकला था. कई घंटे तक घर नहीं लौटा तो परिजन परेशान हो गए. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें नफीस की कोई जानकारी नहीं मिली. फिर नफीस की मां तस्वीरन ने स्योहारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
प्रेमिका समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
बुधवार को क्षेत्र के गांव अलादीनपुर निवासी उवैश थाने पहुंचा और उसने नफीस की हत्या करने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने उवैश को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की. उसकी निशानदेही पर देर रात मुरादाबाद के सलेमपुरगढ़ी स्थित एक आम के बाग के पास से नफीस का शव बरामद किया गया. इस मामले में स्योहारा थाना पुलिस ने उवैश पुत्र अहमद हसन, साजिद पुत्र अहमद हसन और सितारा पुत्री अहमद हसन को गिरफ्तार किया है.
प्रेमिका की शादी नहीं होने दे रहा था नफीस
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार और एक कुल्हाड़ी और खून से सनी टी शर्ट भी बरामद की है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक नफीस का उनकी बहन सितारा से पिछले कई सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. सितारा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और नफीस लगातार सितारा के विवाह प्रस्ताव तुड़वा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई. मृतक नफीस मुंबई में मजदूरी करता था और हाल ही में घर आया हुआ था. आरोपी उवैश स्टील और पत्थर लगाने का काम करता है.
प्रेमिका पर शादी करने का बनाया दबाव
घटना वाले दिन भी नफीस ने सितारा पर शादी करने का दबाव बनाया, जिससे परिवार के सदस्य आक्रोशित हो गए. आक्रोशित होकर उवेश, साजिद, सितारा और उनके भाइयों ने मिलकर नफीस को अपने घर बुलाया. वहां उन्होंने नफीस के हाथ रस्सी से बांध दिए. उसके मुंह और आंखों पर कपड़ा बांधकर उसे काबू कर लिया. जब नफीस ने विरोध किया, तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी के बेंत से उसके मुंह पर वार कर उसे बेहोश कर दिया.
हत्या के बाद शव को खंदक में फेंका
इसके बाद आरोपियों ने आपस में विचार-विमर्श कर नफीस की हत्या करने का फैसला किया. उन्होंने अपने एक परिचित की ब्रेजा कार मंगाई, जिसमें नफीस को बैठाकर थाना कांठ क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर गढ़ी के जंगल में रामगंगा नदी के किनारे ले गए. वहां आरोपियों ने चाकू से नफीस का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को एक खंदक में फेंक दिया. लौटते समय उन्होंने मृतक का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में स्योहारा पुलिस का कहना है कि तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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