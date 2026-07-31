पहले रस्सी से बांधा हाथ...आंख-मुंह पर पट्टी बांधी, फिर प्रेमी को जंगल ले जाकर रेत दिया गला; कातिल प्रेमिका ने बताई वजह

प्रेमिका की शादी नहीं होने दे रहा था नफीस

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार और एक कुल्हाड़ी और खून से सनी टी शर्ट भी बरामद की है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक नफीस का उनकी बहन सितारा से पिछले कई सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. सितारा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और नफीस लगातार सितारा के विवाह प्रस्ताव तुड़वा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई. मृतक नफीस मुंबई में मजदूरी करता था और हाल ही में घर आया हुआ था. आरोपी उवैश स्टील और पत्थर लगाने का काम करता है.