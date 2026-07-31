Add Zee Business As A Preferred Source
App

पहले रस्सी से बांधा हाथ...आंख-मुंह पर पट्टी बांधी, फिर प्रेमी को जंगल ले जाकर रेत दिया गला; कातिल प्रेमिका ने बताई वजह

Bijnor Crime News: बिजनौर में नफीस हत्याकांड का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की प्रेमिका और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि नफीस अपनी प्रेमिका पर शादी करने का दबाव बना रहा था. वह कहीं और अपनी प्रेमिका की शादी नहीं होने दे रहा था. जिससे गुस्साए प्रेमिका के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 31, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:56 AM IST
पहले रस्सी से बांधा हाथ...आंख-मुंह पर पट्टी बांधी, फिर प्रेमी को जंगल ले जाकर रेत दिया गला; कातिल प्रेमिका ने बताई वजह
Image Credit: Bijnor News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चढ़ावा चोरी की घटना के बाद कड़े कदम, चढ़ावे से लेकर गिनती तक 360° कैमरों से निगरानी!
Ayodhya1 hr ago
2
Jaunpur Government School News1 hr ago
3
Varanasi crime1 hr ago
4
Anti Paper Leak Bill1 hr ago
5
CM Yogi Adityanath2 hrs ago