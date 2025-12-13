Advertisement
'जामवंत' बने किसानों के रक्षक! बिजनौर में बंदरों के आतंक से निजात का अनोखा देसी जुगाड़

Bijnor News: बिजनौर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बंदरों का आतंक किसानों की नींद उड़ाए हुए था. खेतों में लहलहाती फसलें हों या घरों में रखा अनाज बंदरों के झुंड किसी को नहीं बख्श रहे थे. जिसके बाद यहां के किसानों ने एक ऐसा अनोखा और कारगर उपाय खोज निकाला,

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:58 PM IST
Bijnor Villagers
Bijnor Villagers

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कई ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा था. खेतों में तैयार फसलों को बंदरों के झुंड लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे. कई बार यह झुंड गांवों में घुसकर घरों में रखे खाने-पीने के सामान को भी खराब कर देते थे. स्थिति यह हो गई थी कि किसान दिन-रात अपनी फसलों को बचाने की चिंता में डूबे रहते थे.ऐसे में किसानों के सामने फसलों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी.

रामायण के प्रसिद्ध किरदार ‘जामवंत’ से मिली
जिसके बाद यहां के किसानों ने एक ऐसा अनोखा और कारगर उपाय खोज निकाला, जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है. यह उपाय न केवल चौंकाने वाला है बल्कि काफी हद तक प्रभावी भी साबित हो रहा है. इस जुगाड़ की प्रेरणा किसानों को रामायण के प्रसिद्ध किरदार ‘जामवंत’ से मिली जो एक विशालकाय भालू के रूप में वीरता और ताकत का प्रतीक माना जाता है.

बंदरों को खेतों से भगाने के लिए ग्रामीणों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए और एक बड़े व असली दिखने वाले भालू की वेशभूषा लेकर आए. किसान बारी-बारी से इस भालू की ड्रेस पहनकर अपने खेतों के आसपास गश्त करते हैं. जैसे ही बंदरों का झुंड खेतों के पास आता है, भालू बना यह ‘मानव प्रहरी’ खेतों के बीच घूमने लगता है.ड्रेस देखते ही भाग खड़े होते हैं बंदर.

किसानों ने इसको लेकर क्या कहा?
किसानों का कहना है कि यह उपाय बेहद असरदार रहा है. भालू जैसी बड़ी और डरावनी आकृति देखते ही बंदर तुरंत दहशत में आ जाते हैं और कुछ ही क्षणों में खेतों से दूर भाग जाते हैं. खास बात यह है कि यह तरीका बंदरों को बिना किसी हिंसा या नुकसान के खेतों से दूर रखता है. इस उपाय को अपनाने के बाद से बंदर खेतों के आसपास भी नहीं आते. अब उनकी फसलें पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हैं. उन्होंने इसे अपने लिए वरदान बताया.

बिना किसी बड़े खर्च के, सिर्फ समझदारी और सामूहिक प्रयास से उन्होंने ऐसा हल खोजा, जिसने पूरे क्षेत्र में राहत पहुंचा दी. यह जुगाड़ यह भी साबित करता है कि थोड़ी रचनात्मकता और एकजुटता से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है. 

