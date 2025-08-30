बिजनौर के पर्व चौधरी ने दुनिया में बजाया भारत का डंका, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते दो गोल्ड मेडल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2902293
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर के पर्व चौधरी ने दुनिया में बजाया भारत का डंका, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते दो गोल्ड मेडल

Bijnor News: यूपी के बिजनौर के रहने वाले वेटलिफ्टर पर्व चौधरी ने जिले का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है. कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor news
Bijnor news

बिजनौर/राजवीर चौधरी: मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.. इन पंक्तियों को बिजनौर के लाल ने सच कर दिखाया है. यहां के के छोटे से गांव के लड़के ने जिले का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है. जिसके चलते जिले भर में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव में भी लोगों ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

रोशन किया जिले का नाम
इंटरनेशनल खिलाड़ी पर्व चौधरी बिजनौर जिले के नहटौर विधान सभा के फूलसंदा गांव के रहने वाले हैं. पर्व चौधरी ने जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया है. वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी पर्व चौधरी ने समोआ देश के खिलाड़ी को हराकर यूथ और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. पर्व चौधरी की उपलब्धि पर वेटलिफ्टिंग अकादमी और गांव फुलसंदा में खुशी का माहौल है.

कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते दो गोल्ड मेडल
बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शुक्रवार को यूथ व जूनियर वर्ग में पर्व चौधरी ने प्रतिभाग किया. पर्व चौधरी ने 94 किलो वर्गभार में (स्नैच में 149 किलो व क्लीन एन्ड जर्क में 188 किलो) 337 किलो वजन उठाकर गोल्ड प्राप्त किया. जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सामोआ देश के खिलाड़ी इम्मानुएल उलिमसओ ने 94 किलो वर्गभार में (स्नैच में 140 किलो व क्लीन एन्ड जर्क में 183 किलो) 313 किलो वजन उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें वेटलिफ्टर पर्व चौधरी इससे पहले भी कई पदक हासिल कर चुके हैं. इससे पहले साल 2024 में उन्होंने फिजी में आयोजित यूथ, जूनियर कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्नैच ओर जर्क में 311 किलो वजन उठाकर यूथ में नया रिकॉर्ड बनाया था. अपने वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीता था.

रवि किशन जन्मदिन स्पेशल: 500 रुपये से 43 करोड़ के मालिक बने, कभी बेचे थे मां की साड़ी के लिए अखबार, 56 के रवि किशन के 15 अनकहे किस्से

 

 

TAGS

bijnor news

Trending news

Saharanpur Accident
तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत, एक घायल
Uttarakhand
तांबाखानी सुरंग के अंदर पानी ही पानी, केदारघाटी में घर बहे, NH बंद, आपदा से मुश्किल
Noida News
नोएडा दौरे पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ड्रोन कंपनी का करेंगे निरीक्षण
Free Ration
बस 24 घंटे हैं आपके पास,UP के इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन,कार्डधारकों के ल‍िए अपडेट
balrampur news
घर नुमा मदरसे में मिली 39 लड़कियां, बाहर लगा हॉस्टल' का बोर्ड, बंद हुआ अवैध मदरसा
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में मौसम का तांडव जारी, बादल-बारिश-लैंडस्लाइड से हालात बदतर, आज भी अलर्ट
UP Rain Alert
रामपुर समेत इन जिलों में मानसून का भयंकर अटैक, घनघोर बारिश से त्राहिमाम करेंगे लोग
Rampur News
रामपुर में बवाल! पुलिस के सामने प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष भिड़े, पथराव में 8 घायल
ghazipur news
चाचा-भतीजी कमरे में खून से लथपथ म‍िले...गाजीपुर में सनसनीखेज वारदात
Ajab gajab
1 नौकरी, 2 डेथ सर्टीफ‍िकेट, पति की मौत के बाद दो पत्नियों ने उड़ाई अफसरों की नींद
;