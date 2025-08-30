बिजनौर के पर्व चौधरी ने दुनिया में बजाया भारत का डंका, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते दो गोल्ड मेडल

बिजनौर/राजवीर चौधरी: मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.. इन पंक्तियों को बिजनौर के लाल ने सच कर दिखाया है. यहां के के छोटे से गांव के लड़के ने जिले का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है. जिसके चलते जिले भर में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव में भी लोगों ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

रोशन किया जिले का नाम

इंटरनेशनल खिलाड़ी पर्व चौधरी बिजनौर जिले के नहटौर विधान सभा के फूलसंदा गांव के रहने वाले हैं. पर्व चौधरी ने जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया है. वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी पर्व चौधरी ने समोआ देश के खिलाड़ी को हराकर यूथ और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. पर्व चौधरी की उपलब्धि पर वेटलिफ्टिंग अकादमी और गांव फुलसंदा में खुशी का माहौल है.

कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते दो गोल्ड मेडल

बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शुक्रवार को यूथ व जूनियर वर्ग में पर्व चौधरी ने प्रतिभाग किया. पर्व चौधरी ने 94 किलो वर्गभार में (स्नैच में 149 किलो व क्लीन एन्ड जर्क में 188 किलो) 337 किलो वजन उठाकर गोल्ड प्राप्त किया. जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सामोआ देश के खिलाड़ी इम्मानुएल उलिमसओ ने 94 किलो वर्गभार में (स्नैच में 140 किलो व क्लीन एन्ड जर्क में 183 किलो) 313 किलो वजन उठाया.

बता दें वेटलिफ्टर पर्व चौधरी इससे पहले भी कई पदक हासिल कर चुके हैं. इससे पहले साल 2024 में उन्होंने फिजी में आयोजित यूथ, जूनियर कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्नैच ओर जर्क में 311 किलो वजन उठाकर यूथ में नया रिकॉर्ड बनाया था. अपने वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीता था.

