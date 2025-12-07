Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3032682
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

कहीं और कर ली सगाई… सिपाही प्रेमी की बेवफाई से टूटकर प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम

Bijnor News: बिजनौर जिले में यूपी पुलिस के एक सिपाही पर गंभीर आरोपों से हड़कंप मच गया है. जहां पर एक युवती ने सिपाही प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने और फिर धोखा देने का बड़ा आरोप लगा है

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के  बिजनौर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस के एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर युवती से कई साल तक रेप करने का गंभीर आरोप लगा है.  आरोपी सिपाही विकुल मलिक, जो सहारनपुर जिला कारागार में तैनात है. 

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव का है. बता दें कि आरोपी सिपाही  शेखपुरा गांव का निवासी है. जो  पथरा गांव की युवती तनु से कई सालों से प्रेम संबंध में था. परिवार के विरोध पर युवक ने युवती को शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

मुकदमा दर्ज होने के बाद चालबाजी
पीड़िता ने 28 नवंबर को आरोपी सिपाही के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. जब आरोपी को इसकी जानकारी मिली तो जेल से बचने के लिए उसने युवती को दोबारा शादी का वादा करके अपने पक्ष में बयान दर्ज करा लिए. लेकिन इसी बीच, आरोपी ने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

सगाई की खबर मिलते ही बड़ा कदम
जैसे ही पीड़िता को अपने प्रेमी की सगाई का पता चला, उसने सदमे में आकर ज़हरीला पदार्थ खा लिया. परिजनों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं पीड़िता के भाई ने बताया कि जब मां का ब्रेन हैमरेज हुआ था, तब लड़के वालों ने कहा था कि 1–2 साल बाद शादी करेंगे. उस समय ये राजी थे, लेकिन अब दूसरी जगह शादी कर रहे हैं. इसी धोखे की वजह से मेरी बहन ने यह कदम उठाया. 

पुलिस की प्रतिक्रिया
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग तेजी से उठ रही है.

TAGS

bijnor news

Trending news

dehradun news
भारत की आत्मा को समझने में पीआर की भूमिका अहम
bijnor news
कहीं और कर ली सगाई… सिपाही प्रेमी की बेवफाई से टूटकर प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम
Akhilesh Yadav
'SIR मतलब वोट काटो योजना…', बीजेपी–EC पर अखिलेश यादव ने लगाया मिलीभगत का आरोप
Lucknow news
लखनऊ में 160 सफाईकर्मी हुए 'लापता'! नगर निगम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Etawah news
यहां तो दूल्हा ही निकला लुटेरा, ससुराल में डाली डकैती, पोल खुली तो हर कोई रह गया दंग
Jhansi News
बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा... झांसी में गरजे डिप्टी सीएम
kaushambi news
चारपाई पर लाशें… घर में पसरा सन्नाटा! मां-बेटे की संदिग्ध मौत
Ayodhya news
पत्नी संग रंगरलियां मनाते पकड़ाया प्रेमी, पति वीडियो कॉल पर देखकर रह गया दंग, फिर...
Nainital News
नैनीताल में गरजा बुलडोजर, वन भूमि पर अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन , अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त
Banda News
जयमाल हो रही थी, तभी नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया ऐसा सबक; जिंदगीभर रखेगा याद!