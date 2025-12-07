कहीं और कर ली सगाई… सिपाही प्रेमी की बेवफाई से टूटकर प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस के एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर युवती से कई साल तक रेप करने का गंभीर आरोप लगा है. आरोपी सिपाही विकुल मलिक, जो सहारनपुर जिला कारागार में तैनात है.

कहां का है ये मामला?

दरअसल, ये मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव का है. बता दें कि आरोपी सिपाही शेखपुरा गांव का निवासी है. जो पथरा गांव की युवती तनु से कई सालों से प्रेम संबंध में था. परिवार के विरोध पर युवक ने युवती को शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

मुकदमा दर्ज होने के बाद चालबाजी

पीड़िता ने 28 नवंबर को आरोपी सिपाही के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. जब आरोपी को इसकी जानकारी मिली तो जेल से बचने के लिए उसने युवती को दोबारा शादी का वादा करके अपने पक्ष में बयान दर्ज करा लिए. लेकिन इसी बीच, आरोपी ने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली.

सगाई की खबर मिलते ही बड़ा कदम

जैसे ही पीड़िता को अपने प्रेमी की सगाई का पता चला, उसने सदमे में आकर ज़हरीला पदार्थ खा लिया. परिजनों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं पीड़िता के भाई ने बताया कि जब मां का ब्रेन हैमरेज हुआ था, तब लड़के वालों ने कहा था कि 1–2 साल बाद शादी करेंगे. उस समय ये राजी थे, लेकिन अब दूसरी जगह शादी कर रहे हैं. इसी धोखे की वजह से मेरी बहन ने यह कदम उठाया.

पुलिस की प्रतिक्रिया

एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग तेजी से उठ रही है.