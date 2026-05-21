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'हमजा' से फिर बना बिजनौर का लाल! कश्मीर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा!

Bijnor conversion case: पिछले दिनों बिजनौर के एक नाबालिग युवक को कश्मीर ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था. अब युवक की घर वापसी हो गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 21, 2026, 05:07 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर के युवक का कश्मीर में जबरन ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने के मामला में बड़ा खुलासा हुआ है. बताया गया कि धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी वसीम की लड़की से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोपी वसीम ने अपनी लड़की से शादी कराने के एवज में युवक का धर्म परिवर्तन कराया था. अब युवक की घर वापसी हो गई है. गुरुवार को हमजा बने युवक का विधि विधान से शुद्धिकरण कराकर घर वापसी की गई. 

यह है पूरा मामला
बिजनौर पुलिस के मुताबिक, 18 मई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नाबालिग बेटा एक अन्य आरोपी के साथ जम्मू-कश्मीर चला गया था, जहां उसका धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित युवक अक्टूबर 2023 में आरोपी के साथ बांदीपुर गया था. वहां उसने आजीविका चलाने के लिए एक सैलून में हेयर कटिंग का काम सीखना शुरू किया. इसके बाद वर्ष 2025 में वह बारामूला जनपद में भी कुछ समय तक सैलून में कार्य करता रहा. 

बिजनौर लाया गया, घर वालों को सौंपा 
बताया गया कि बारामूला में काम करने के दौरान उसकी कुछ युवकों से पहचान हुई, जिसके बाद वह अप्रैल 2026 के आसपास कुपवाड़ा चला गया. वहां भी वह एक सैलून में काम कर रहा था. पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि करीब दो सप्ताह पहले वह अपने घर भी आया था. इस दौरान परिवार में उसके रिश्ते आदि को लेकर बातचीत चल रही थी. बिजनौर पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर बिजनौर ले आई और परिजनों को सौंप दी. 

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धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को हिरासत में लिया गया 
यहां गुरुवार को पंडित विनोद गिरी ने बाखपुर गढ़ी गांव के मंदिर में युवक का विधि विधान से शुद्धिकरण कराया. बताया गया कि बिजनौर के भाजपा नेता मौसम चौधरी के प्रयास से युवक की घर वापसी हो गई है. पंडित विनोद गोस्वामी ने युवक का विधि विधान से मंत्रों के द्वारा मंदिर में गंगा स्नान कराया गया और विधि विधान से घर वापसी कराई गई. इस दौरान मंदिर पर सैकड़ों की संख्या मे ग्रामीण मौजूद रहे. उधर पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने वाले मुख्य आरोपी वसीम को पुलिस ने हिरासत मे ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. 

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