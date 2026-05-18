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नौकरी का लालच, डराया-धमकाया और फिर... बिजनौर के युवक का वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Bijnor news: बिजनौर के एक नाबालिग युवक को कश्मीर ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक मुस्लिम युवक पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर कश्मीर ले जाने का आरोप है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 18, 2026, 06:56 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बाखरपुर गांव से जुड़े एक नाबालिग युवक के कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक मुस्लिम युवक ने नौकरी का झांसा देकर उनके बेटे को कश्मीर ले जाकर जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया. मामले को लेकर परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है. 

नौकरी दिलाने के बहाने कश्मीर ले जाने का आरोप
परिजनों के अनुसार, गांव निवासी नाबालिग युवक विशाल को बेहतर रोजगार का लालच देकर कश्मीर ले जाया गया था. आरोप है कि वहां उसे डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवक को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कहते हुए दिखाया गया. वीडियो सामने आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और परिजन तत्काल पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे. 

गांव के ही एक मुस्लिम युवक पर आरोप 
परिवार का आरोप है कि गांव के वसीम नामक युवक ने पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाई और जबरन धर्म परिवर्तन कराया. मामले को लेकर नाबालिग युवक के माता-पिता और अन्य परिजन बिजनौर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी. परिजनों ने युवक को सकुशल वापस लाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

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बेटे को घर लाने की मांग 
पीड़ित पिता कृष्ण ने बताया कि उनका बेटा नाबालिग है और उसे बहला-फुसलाकर घर से दूर ले जाया गया. उनका कहना है कि बेटे पर मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया है. वहीं, युवक की मां पिंकी ने रोते हुए प्रशासन से बेटे को वापस दिलाने की गुहार लगाई. परिवार की बेटी ने भी भाई को वापस लाने की मांग करते हुए कहा कि परिवार इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुका है. 

पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र ने उठाया मामला
मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व भाजपा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह भी पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आए. उनकी अगुवाई में परिवार ने एसपी से मुलाकात की. पूर्व सांसद ने कहा कि यदि नाबालिग के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है तो यह बेहद गंभीर मामला है और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. 

गांव में चर्चा, पुलिस पर टिकी निगाहें
घटना के बाद बाखरपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. न

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