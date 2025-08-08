ब्रेक लगाता तो बचता नहीं... 'मौत' को छूकर बच निकला बाइक सवार, अमरोहा में हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना
ब्रेक लगाता तो बचता नहीं... 'मौत' को छूकर बच निकला बाइक सवार, अमरोहा में हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना

Amroha Accident News: कहते हैं "जाको राखे साइयां  मार सके ना कोय..." यह कथनी अमरोहा में उस वक्त साक्षात दिखाई दी. जब एक जर्जर मकान की दीवार अचानक भरभराकर सड़क पर गिरी, लेकिन मौके से गुजर रहे बाइक सवार ने हिम्मत हारने के बजाय हौसले से काम लिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 08, 2025, 10:10 PM IST
ब्रेक लगाता तो बचता नहीं... 'मौत' को छूकर बच निकला बाइक सवार, अमरोहा में हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना

वीनित अग्रवाल/अमरोहा: किसी ने सच ही कहा है, "जाको राखे साइयां मार सके ना कोय..." अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं या सुर्खियां बनती हैं जिसमें कोई शख्स मौत को चकमा देकर या मौत के मुंह में जाते-जाते बच जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ है अमरोहा में. 

अमरोहा में एक जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक बाइक सवार उसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गया. यह हादसा तब हुआ जब बाइक सवार एक गली से गुजर रहा था तभी जर्जर मकान की दीवार भरभराकर ढह गई. 

दीवार गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया
गली में दीवार गिरने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार गली से गुजर रहा है. जब वह एक पुराने जर्जर मकान के पास से गुजर रहा होता है तभी मकान की दीवार भरभराकर गिरने लगती है. बाइक सवार देख सकता है कि कैसे दीवार उसके ऊपर गिरने वाली है...लेकिन वह घबराता नहीं है. हिम्मत नहीं हारत है और अपने डर भय पर काबू रखते हुए हिम्मत दिखाता है. वह घबराहट में अपनी बाइक के ब्रेक नहीं लगाता बल्कि स्पीड और तेज कर देता है ताकि वह दीवार गिरने की जद में आने से बच जाए. लेकिन फिर भी दीवार का कुछ हिस्सा उसे उस वक्त चपेट में ले लेता है जब वह वहां से बच निकलने वाला होता है. 

सांस थामे वीडियो देख रहे लोग
दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसे लोग सांसें थाम कर देख रहे हैं. वहीं लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कई लोगों ने तो बाइक सवार के हौसले की तारीफ भी की है. 

Watch Video: ताश के पत्तों की तरह ढह गया रेस्टोरेंट, कैमरे में कैद हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना

