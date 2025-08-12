यूपी के इस शहर में बर्डफ्लू से हड़कंप, 15 हजार मुर्गियों की मौत के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित

Bird Flu Alert in UP: उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) एक बार फिर दस्तक दे दी है, जिससे न केवल पोल्ट्री व्यवसाय बल्कि वन्यजीव संरक्षण तंत्र भी गंभीर खतरे में है. रामपुर और बरेली में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, जहां प्रशासन ने मुर्गी, अंडा और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री व आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है.

15 हजार मुर्गियों की मौत से हड़कंप

रामपुर के सीहोर गांव स्थित एक पोल्ट्री फार्म में अब तक 15,000 से अधिक मुर्गियां मर चुकी हैं. भोपाल की लैब रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि के बाद प्रशासन ने फार्म को सील कर दिया और जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी. जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित करते हुए विशेष निगरानी टीमें तैनात कर दी हैं. मृत पक्षियों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने और फार्मों को पूरी तरह सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं.

बरेली में भी खतरे को देखते हुए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), इज्जतनगर ने बाहरी व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यहां तक कि अधिकारियों के वाहन भी अब परिसर के बाहर खड़े किए जा रहे हैं.

पक्षी ही नहीं वन्य जीवों पर भी असर

यह वायरस केवल पक्षियों तक सीमित नहीं है. मई-जून में इसका असर चिड़ियाघरों के बाघ, शेर, तेंदुए और भेड़ियों पर भी देखा गया था. गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघरों में कई वन्यजीव संक्रमित पाए गए थे. गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में एक बाघिन, एक तेंदुआ और एक भेड़िया बर्ड फ्लू के कारण मारे जा चुके हैं, जबकि कानपुर चिड़ियाघर में लाए गए शेर पटौदी की मौत भी इसी संक्रमण से हुई थी.

जिला प्रशासन ने जारी किया नंबर

जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और मृत या संदिग्ध पक्षियों से दूर रहे. किसी भी असामान्य मृत्यु की सूचना तुरंत पशुपालन विभाग के कंट्रोल रूम (नंबर: 7248343667) पर दें.

विशेषज्ञों का कहना है कि बर्ड फ्लू का यह प्रकोप पोल्ट्री उद्योग के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है. वहीं, वन्यजीवों में संक्रमण के मामले बढ़ने से जैव विविधता पर भी खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन की सख्ती और जनता की सावधानी ही इस महामारी पर काबू पाने की सबसे बड़ी कुंजी मानी जा रही है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !