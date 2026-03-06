मुरादाबाद में गरजे भाजपा नेता संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी, 2027 चुनाव पर अखिलेश यादव पर बोला हमला

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम शुक्रवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर तीखे बयान दिए. ईरान के समर्थन में भारत में हो रहे प्रदर्शनों, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे और 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी

संगीत सोम ने कहा कि भारत में ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन करने वालों को देश में अव्यवस्था फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जो लोग यहां हंगामा कर रहे हैं, अगर उन्हें इतना ही समर्थन देना है तो ईरान जाकर लड़ाई लड़ें.उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस ऐसे लोगों को थोक-थोक कर जेल भेजने का काम करेगी.

बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भी तीखा बयान

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण के सवाल पर भी संगीत सोम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस देश में बाबर के नाम पर अब एक ईंट भी नहीं लग सकती. उन्होंने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाकर देश ने एक बड़ा कलंक धोया है. ऐसे में अगर कोई बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश करेगा तो उसे बनने से पहले ही उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को बाबरी मस्जिद बनानी है तो वह पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाकर बनाए, भारत में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर हमला

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगीत सोम ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगी. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में दंगे, गुंडागर्दी और आतंक का माहौल रहा. संगीत सोम ने कहा कि यूपी की जनता अब ऐसे हालात दोबारा नहीं देखना चाहती और अखिलेश यादव मुगलकाल के आखिरी शासक की तरह हैं, जिनका दौर अब खत्म हो चुका है.

और पढे़ं: कांशीराम जयंती पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, 15 मार्च को ‘लखनऊ चलो’ आह्वान, जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता

UP Politics: सपा का खेल बिगाड़ेगा BJP का ये फॉर्मूला! घर-घर पहुंच बनाएंगे संघ-भाजपा, 2027 के लिए समझिए क्या है पूरी प्लानिंग?