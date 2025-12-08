अपने किए की सजा भुगत रहे आजम खान....सपा नेता से तुलना करने पर भड़के बीजेपी विधायक

Moradabad News: बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं. सत्य की जीत हुई है, दोषी जेल में बंद हैं. ऐसे व्यक्ति से मेरी तुलना मेरे लिए खराब बात है.

आकाश सक्सेना ने आजम पर बोला हमला

दरअसल, आजम खान के जेल में बंद होने और A कैटेगरी की व्यवस्था मांगने पर आकाश सक्सेना ने हमला बोला. आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं. पासपोर्ट मामला, बर्थडे सर्टिफिकेट मामला और पैन कार्ड मामला सब अपने आपमें पेपर के मामले हैं. मीडिया में बयान देने से सच नहीं बदल जाता. उन्होंने कहा कि रामपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मामले में उनकी हार हुई. सत्य की जीत हुई और दोषी जेल में है.

आजम से तुलना करने पर भड़के

आजम खान के A कैटेगरी की जेल की मांग पर आकाश सक्सेना ने कहा कि कैटेगरी कुछ नहीं होती. जेल में सुविधाएं उम्र और अन्य आधार पर उपलब्ध कराई जाती है. किसी के कहने से नहीं बल्कि जेल के मैन्युअल के आधार पर होता है. इतना ही नहीं आकाश सक्सेना की तुलना आजम खान से करने पर बीजेपी विधायक भड़क गए. उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी से तुलना करना जिसने झूठ की नींव रखकर यहां तक आया, मेरी तुलना अगर ऐसे व्यक्ति से होती है तो मेरे लिए खराब बात है.

आजम और बेटे को जेल पहुंचाया

बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड मामले में शिकायत की थी. आकाश सक्सेना की शिकायत के आधार पर जांच की गई. मामला कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई. वहीं, आजम खान को भी सात साल की सजा सुनाई गई. इससे पहले आजम खान जेल से बाहर आए थे.

