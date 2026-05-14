लग्जरी गाड़ियां त्याग घोड़ा-बग्गी पर सवार हुए भाजपा नेता, भाजपा विधायक अशोक राणा का वीडियो वायरल

राजवीर चौधरी/बिजनौर: पीएम मोदी की डीजल पेट्रोल बचाने की मुहीम का देश भर मे असर देखने को मिल रहा है. कहीं कोई भाजपा नेता स्कूटी से भ्रमण कर रहा तो कहीं कोई पूर्व सांसद बस और ट्रेन से सफर कर रहे हैं. गुरुवार ऐसी ही एक तस्वीर धामपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दी. यहां क्षेत्रीय बीजेपी विधायक अशोक राणा नियमित वाहन काफिले के बजाय घोड़ा-बग्गी से क्षेत्र के भ्रमण पर निकले. विधायक का यह बदला हुआ अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

घोड़ा बग्गी से से जनता से मिलने पहुंचे

विधायक अशोक राणा अक्सर अपनी लगजरी गाड़ियों के काफिले से निकलते थे लेकिन अब घोड़ा-बग्गी पर सवार हो गए हैं. गुरुवार को अशोक राणा क्षेत्र की जनता से मुलाकात और जनसंपर्क के दौरान घोड़ा-बग्गी पर सवार होकर विभिन्न स्थानों पर पहुंचे. विधायक को इस अंदाज में देखकर राहगीर और स्थानीय लोग कुछ देर के लिए ठहर गए. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में विधायक जी के इस अनोखे अंदाज को कैद कर लिया. विधायक अशोक राणा का घोणा-बग्गी वाला यह अवतार अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आमतौर पर जनप्रतिनिधि वाहन काफिले के साथ नजर आते हैं, लेकिन इस बार विधायक का पारंपरिक अंदाज लोगों को आकर्षित करता नजर आया. कई लोगों ने इसे सादगी और जनता से जुड़ाव का प्रतीक बताया.

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पीएम मोदी और सीएम योगी ने की थी अपील

पीएम मोदी द्वारा संशाधनों की अपील के बाद सीएम योगी ने कहा था कि प्रदेश में सरकारी अधिकारियों, सीएम और मंत्रियों के काफिले में 50 फीसद की कटौती की जाएगी. इतना ही नहीं सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल की पॉलिसी अपनाने के लिए भी कहा था. सीएम योगी ने कहा था कि मंत्रियों और विधायकों को हफ्ते में कम से कम एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट (मेट्रो, बस, ई-रिक्शा या कारपूल) का इस्तेमाल करना चाहिये

मालूम होता कि सीएम योगी की इसी सलाह को मानते हुए विधायक अशोक राणा ने गुरुवार को घोड़ा-बग्गी से सफर किया और जनता से मुलाकात की.

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