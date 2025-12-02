यूपी में एक और BLO की मौत....संभल में बीएलओ सहायक की सोते-सोते गई जान, काम के दबाव का आरोप

सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है और इस कार्य को लेकर लगातार दबाव की शिकायतें सामने आ रही हैं. यूपी के संभल से भी खबर आई है, जहां एसआईआर काम में लगे शिक्षक अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतक के परिजन का आरोप है कि उन पर काम पूरा करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था. BLO सहायक प्रधानाध्यापक अरविंद की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. संभल तहसील क्षेत्र के चौकुनी गांव का मामला है.

मौत से पहले किया था विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर छुट्टी का मैसेज किया

मृतक अरविंद अमरोहा जिले के हसनपुर ब्लाक के प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे. वह संभल के चौकुनी गांव के रहने वाले थे. अरविंद स्कूल के शिक्षामित्र बीएलओ लाल सिंह के साथ बूथ संख्या 272 पर एसआईआर का काम कर रहे थे. उन्होंने 1196 फार्म में से 970 ऑनलाइन करा दिए थे. सोमवार को सुबह 3:54 बजे अरविंद कुमार ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर छुट्टी का मैसेज किया. सुबह करीब चार बजे उनकी हालत बिगड़ गई. परिवार उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते इससे पहले ही मौत हो गई. परिजनों ने SIR लक्ष्य पूरा करने के लिए मृतक BLO सहायक अरविंद पर दबाव बनाने का प्रशासन पर आरोप लगाया है. अरविंद कुमार की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. गांव में माहौल गमगीन है और लोग इस घटना को प्रशासनिक दबाव का नतीजा मान रहे हैं.

मुरादाबाद में भी दबाव ने ली एक बीएलओ की जान

एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने समय सीमा एक हफ्ते बढ़ गई है लेकिन इसे लेकर विरोध जारी है. साथ ही एसआईआर के काम में लगे बूथ लेवल अधिकारियों की जान जाने का सिलसिला भी जारी है. अरविंद की मौत से ठीक एक दिन पहले मुरादाबाद के भोजपुर निवासी बीएलओ सर्वेश सिंह (42) ने एसआईआर लक्ष्य पूरा न होने के तनाव में फंदे से लटक कर जान दे दी. शनिवार रात हुई इस घटना के बाद रविवार सुबह करीब चार बजे परिवार ने उन्हें फंदे पर लटका पाया, जिससे घर में चीख-पुकार मच गई.