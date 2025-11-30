बिजनौर में बीएलओ का हार्ड अटैक से मौत! परिवार में छाया मातम

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रूप में अपनी शोभा रानी का शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. इस घटना के बाद न केवल परिवार बल्कि पूरे मोहल्ला में शोक की भावना व्याप्त है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना धामपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकत्री शोभा रानी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. शुक्रवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार ने तुरंत उन्हें नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने मुरादाबाद के निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. वहां भर्ती किए जाने के बाद शनिवार सुबह लगभग 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई. इलाज के बीच हुई इस अप्रत्याशित घटना ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया.

मृतका के पति ने बताया कि उनकी पत्नी हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं, लेकिन अचानक दिल का दौरा इतना घातक साबित होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था. परिवार के अनुसार शोभा रानी अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गई हैं, जिन पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोभा रानी मोहल्ला बाड़वान की निवासी थीं और आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ-साथ बूथ नंबर 97 पर बीएलओ के रूप में नियुक्त थीं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाती थीं और सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहती थीं. उनके अचानक निधन से मोहल्ला और कार्यक्षेत्र में संवेदना का माहौल है.

और पढे़ेे: केवल 2–3 घंटे की नींद, बीमार बेटियां.... जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया एक बाप, SIR के दबाव से तंग आकर BLO ने दी जान

