केवल 2–3 घंटे की नींद, बीमार बेटियां.... जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया एक बाप, SIR के दबाव से तंग आकर BLO ने दी जान

Moradabad News/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में तैनात एक बीएलओ शिक्षक द्वारा आत्महत्या कर लिया. वहीं इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश फैल गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है, जबकि परिवार और सहकर्मियों में गहरा दुख है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बहेड़ी गांव निवासी और कम्पोजिट विद्यालय जाहिदपुर सिकंदरपुर की है, जहां पर तैनात सहायक अध्यापक सर्वेश सिंह (46)ने SIR ड्यूटी के भारी दबाव और टारगेट पूरे न होने की चिंता के चलते आत्महत्या कर ली. ऐसा बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले सर्वेश सिंह ने दो पेज का नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी गहरी व्यथा व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि SIR का टारगेट पूरा न होने की वजह से वे मानसिक तनाव में थे. चार बेटियां हैं, जिनमें से दो की तबीयत खराब थी और वे केवल 2–3 घंटे ही सो पा रहे थे. उन्होंने लिखा कि वह हार गए हैं और परिवार तथा विद्यालय के बच्चों से क्षमा चाहते हैं.

मृतक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक की पत्नी बबली ने आरोप लगाया कि सर्वेश को बिना किसी उचित ट्रेनिंग के BLO की जिम्मेदारी दे दी गई और एकदम से उन्हें 1000 से अधिक फॉर्म थमा दिए गए. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला और लगातार दबाव बढ़ता गया. पत्नी का कहना है कि वह रात 1–2 बजे तक पति के साथ फॉर्म भरने में मदद करती थीं, लेकिन भारी कार्यभार ने उन्हें तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने दिया साथ, फिर भी ‘हार गया’

सुसाइड नोट में सर्वेश ने लिखा कि परिवार ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया, पर वे मानसिक दबाव से लड़ नहीं पाए. उन्होंने कहा कि उन्हें भारी घुटन, बेचैनी और डर महसूस हो रहा था. बच्चों और परिवार के प्रति प्यार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं जीना चाहता हूं, पर क्या करूं. नोट में उन्होंने अपनी चारों बेटियों का विशेष रूप से ख्याल रखने की अपील की.

6 BLO की जान जा चुकी

मामले ने पूरे प्रदेश में SIR ड्यूटी की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार, SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से यूपी में अब तक छह BLO की मौत हो चुकी है. जिनमें तीन ने आत्महत्या की, दो की मौत हार्ट अटैक और एक की ब्रेन हेमरेज से हुई. लगातार बढ़ता दबाव, अत्यधिक कार्यभार और समय सीमा की कठोरता को कारण माना जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सुसाइड नोट

घटना के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शिक्षकों और BLO समुदाय में घटना को लेकर भारी रोष है. सोशल मीडिया पर सर्वेश का सुसाइड नोट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने SIR ड्यूटी को तनाव का मुख्य कारण बताया. प्रशासनिक स्तर पर भी मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और घटना की गहन जांच की जा रही है.